RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям будуть надсилати дві
платіжки за газ: експерт...

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:34

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Розповіла координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

Дивися повний текст Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт роз'яснила чому.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93101
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:35

Скоро укрзализниця внедрит две платежки за билеты на поезд и за доставку поезда на вокзал. Причем платить нужно будет даже если не пользуешься. Ведь поезд всегда наготове для доставки на вокзал.
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 19.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук розповів, кому ще будуть надавати...
R2 » Чет 23 січ, 2020 15:08
1 232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 10:21
p_a_l
У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства,...
R2 » Пон 16 гру, 2019 15:02
3 334
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 23:44
Dear_Sir
Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...
R2 » Суб 04 січ, 2020 14:55
9 1064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 15:32
nechuev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81122)
27.01.2020 11:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.