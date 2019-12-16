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Українцям будуть надсилати дві
платіжки за газ: експерт...

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:34

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Розповіла координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

Дивися повний текст Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт роз'яснила чому.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:35

Скоро укрзализниця внедрит две платежки за билеты на поезд и за доставку поезда на вокзал. Причем платить нужно будет даже если не пользуешься. Ведь поезд всегда наготове для доставки на вокзал.
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:53

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

Идут лесом. Люди за одну гривну комиссию оплачивают в 20 грн
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:56

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

Также Бойко подчеркнула, что те, кто не намерен пользоваться газом, имеют право не платить за транспортировку. “Для этого человек должен сообщить в свой облгаз. Ему просто перекроют газ, и все – вопрос решится”, – рассказала она.
А кто будет оплачивать транзит газа через нашу квартиру к потребителям с верхних этажей?
Раз на то пошло, то за трубу нужно платить.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:49

Это они пока скромничают, в перспективе третья и четвертая платежка в ПФУ, АТО и т.д.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:49

  p_a_l написав:Также Бойко подчеркнула, что те, кто не намерен пользоваться газом, имеют право не платить за транспортировку. “Для этого человек должен сообщить в свой облгаз. Ему просто перекроют газ, и все – вопрос решится”, – рассказала она.
А кто будет оплачивать транзит газа через нашу квартиру к потребителям с верхних этажей?
Раз на то пошло, то за трубу нужно платить.

Транзит будут оплачивать потребители верхних этажей.
"плата за трубу" уже включена в тариф.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:50

В Україні є не тільки ГТС а і газосховища, чому платимо за доставку газу а за за зберігання ні? Якщо я купив газ наперед по акційній ціні він же десь зберігається? Шановний експерт до речі на почтових фірмах є плата за зберігання товару. А за техогляд газових магістралей громадян доколє буде за гроші обл.газу? За перевірку лічильника беруть же гроші.
tvd4
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