Розповіла координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко.
Дивися повний текст Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт роз'яснила чому.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:34
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт роз'яснила чому.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:35
Скоро укрзализниця внедрит две платежки за билеты на поезд и за доставку поезда на вокзал. Причем платить нужно будет даже если не пользуешься. Ведь поезд всегда наготове для доставки на вокзал.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:53
Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.
Идут лесом. Люди за одну гривну комиссию оплачивают в 20 грн
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:56
Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.
Также Бойко подчеркнула, что те, кто не намерен пользоваться газом, имеют право не платить за транспортировку. “Для этого человек должен сообщить в свой облгаз. Ему просто перекроют газ, и все – вопрос решится”, – рассказала она.
А кто будет оплачивать транзит газа через нашу квартиру к потребителям с верхних этажей?
Раз на то пошло, то за трубу нужно платить.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:49
Это они пока скромничают, в перспективе третья и четвертая платежка в ПФУ, АТО и т.д.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:49
Транзит будут оплачивать потребители верхних этажей.
"плата за трубу" уже включена в тариф.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:50
В Україні є не тільки ГТС а і газосховища, чому платимо за доставку газу а за за зберігання ні? Якщо я купив газ наперед по акційній ціні він же десь зберігається? Шановний експерт до речі на почтових фірмах є плата за зберігання товару. А за техогляд газових магістралей громадян доколє буде за гроші обл.газу? За перевірку лічильника беруть же гроші.
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