RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям будуть надсилати дві
платіжки за газ: експерт...

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:49

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

  dorin936 написав:Здраствуите получяецса что за доставку плотим мы ,а за то что ихния труба проходит через мой огород кто платит ?Должны за транзит нам а нас тысечи.


В будущем Вы сможете персонально выбрать себе поставщика, который ВОЗМОЖНО будет вам доплачивать за вашу же трубу.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3276
З нами з: 23.11.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:52

  ruvex написав:
  warlamp написав:Фактически в январе потребители получили две платёжки: одна за газ и доставку за декабрь 2019, вторая - доставка за январь 2020, которая платится наперёд, т.е за поточный месяц.
В январской платёжке за доставку решили сразу "брать корову за вымя" и предложили сразу заплатить за полгода вперёд. :mrgreen:

Теоретически - да, практически не пришло ни одной платежки. Многие даже не подозревают о какой то отдельной доставке. :mrgreen:


У зелёной команды всё принято делать "нежданчиком", типа всё население всех возрастных категорий должно отложить все дела и с утра до вечера сидеть в интернете , ловить последние новости с жилищно-коммунального фронта.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 13.03.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:55

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

  warlamp написав:У зелёной команды всё принято делать "нежданчиком", типа всё население всех возрастных категорий должно отложить все дела и с утра до вечера сидеть в интернете , ловить последние новости с жилищно-коммунального фронта.


Оно давно планировалось как интеграция в еврозону.
нечего там сидеть-бдеть . планы расписаны на несколько пятилеток уперед.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3276
З нами з: 23.11.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:06

  warlamp написав:У зелёной команды всё принято делать "нежданчиком", типа всё население всех возрастных категорий должно отложить все дела и с утра до вечера сидеть в интернете , ловить последние новости с жилищно-коммунального фронта.

Толпы людей в газах, в основном пенсионеров, которым в рупор вещают, что пеня уже насчитывается с 20 числа. Впечатления, как от плохого ремейка о вторжении пришельцев, с единственной и неотвратимой целью.
п.с. Ничего путного в переходе от шоколадной жизни к цирковой. Добавилось тихушное обобрание пересичного.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 27 січ, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8942
З нами з: 03.11.08
Подякував: 691 раз.
Подякували: 1972 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:14

Чудово прийшов в магазин купив хліб а тут тобі говорять купіть нам колесо і бензину бо хіб требе привезти де закон верховної ради .кабінету мвністрів чи призедента сама корумпована система газопостачання в свіц час люди купували труби проекти платили гроші і зараз знову тесаме ці труби вже золоті пора відкопувати.
apanovicl76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:49

люди, які вважають, що несправедливо платити за транспортування газу, можуть підписати петицію ось за цим посиланням: https://goo-gl.su/jtu6gr8
viktor48546356645547
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:57

Вже не знають як із людей дерти гроші тепер друть за доставку газу.В них трубки купи за врізку і за роботу заплати. І тепер плати їм ще за доставку ..
mishaivanickyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 01:21

Получил платежку за доставку газа 157,97 грн. в месяц. Они что его из Катара тачками возят? Вот Это реформы, дождались.
varavskiy_alekxandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 01:25

Пускай Бойко расскажет сколько стоит услуга отключения.
varavskiy_alekxandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 04:57

Что за бред? Ладно доставка отдельно, но почему я должен платить за объем ПРОШЛОГО года??? Этот год теплее, потребление меньше, почему я должен платить за те объемы, которые мне реально НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ???
caban2001
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 26.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gering і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук розповів, кому ще будуть надавати...
R2 » Чет 23 січ, 2020 15:08
1 249
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 10:21
p_a_l
У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства,...
R2 » Пон 16 гру, 2019 15:02
3 347
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 23:44
Dear_Sir
Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...
R2 » Суб 04 січ, 2020 14:55
9 1077
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 15:32
nechuev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.