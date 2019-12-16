В будущем Вы сможете персонально выбрать себе поставщика, который ВОЗМОЖНО будет вам доплачивать за вашу же трубу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:49
Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.
В будущем Вы сможете персонально выбрать себе поставщика, который ВОЗМОЖНО будет вам доплачивать за вашу же трубу.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:52
У зелёной команды всё принято делать "нежданчиком", типа всё население всех возрастных категорий должно отложить все дела и с утра до вечера сидеть в интернете , ловить последние новости с жилищно-коммунального фронта.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:55
Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.
Оно давно планировалось как интеграция в еврозону.
нечего там сидеть-бдеть . планы расписаны на несколько пятилеток уперед.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:06
Толпы людей в газах, в основном пенсионеров, которым в рупор вещают, что пеня уже насчитывается с 20 числа. Впечатления, как от плохого ремейка о вторжении пришельцев, с единственной и неотвратимой целью.
п.с. Ничего путного в переходе от шоколадной жизни к цирковой. Добавилось тихушное обобрание пересичного.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 27 січ, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:14
Чудово прийшов в магазин купив хліб а тут тобі говорять купіть нам колесо і бензину бо хіб требе привезти де закон верховної ради .кабінету мвністрів чи призедента сама корумпована система газопостачання в свіц час люди купували труби проекти платили гроші і зараз знову тесаме ці труби вже золоті пора відкопувати.
Додано: Пон 27 січ, 2020 23:49
люди, які вважають, що несправедливо платити за транспортування газу, можуть підписати петицію ось за цим посиланням:
Додано: Пон 27 січ, 2020 23:57
Вже не знають як із людей дерти гроші тепер друть за доставку газу.В них трубки купи за врізку і за роботу заплати. І тепер плати їм ще за доставку ..
Додано: Вів 28 січ, 2020 01:21
Получил платежку за доставку газа 157,97 грн. в месяц. Они что его из Катара тачками возят? Вот Это реформы, дождались.
Додано: Вів 28 січ, 2020 04:57
Что за бред? Ладно доставка отдельно, но почему я должен платить за объем ПРОШЛОГО года??? Этот год теплее, потребление меньше, почему я должен платить за те объемы, которые мне реально НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ???
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