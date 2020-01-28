Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
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-VICTOR- написав:_hunter ну давайте будем брать за базу не прошлый год а прошлую пятилетку...) с чем вы не согласны ? любое усложнение - это почва для манипуляций . почему максимально просто не делать ? вы в прошлом месяце потребили 100 кубов газа - заплатите стоимость и транспортировку этого газа ..все точка ,ни складывать ни вычитать нет надобности, никакие манипуляции невозможны , все просто и прозрачно .
Не согласен я с тем, что это _усложнение_ -- типа взять мешок картошки не нести его или на 12 этаж (если за год считать) или только на первый (1 месяц). и _почва_ для манипуляция там довольно зыбкая. Почему расчет за год? -- предполагается, что мощности подгоняются под потребление. Кстати -- а зачем аж за 30 дней транспортировку оплачивать? -- это ж какие манипуляции провернуть можно! А если, например, я в командировке вчера был? -- даешь ежедневную оплату!!!
Самое страшное, что мы позволяем бандевладе нас грабить - не выходим на массовые протесты, вплоть до разгона этих трутней, да партии нас не ведут на эти митинги (до выборов далеко). Все бы собрались и дружно не заплатили драконовские счета коммуналки. Пусть тогда эти твари жирные заплатят со своих соттысячных зряплат и премий.
4. Для нового побутового споживача та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев’ять місяців або за умови відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та/або його об’єктом протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні планових об'ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи споживання побутового споживача відповідно до додатка 1 до цього Кодексу.
slavbov написав:Самое страшное, что мы позволяем бандевладе нас грабить - не выходим на массовые протесты, вплоть до разгона этих трутней, да партии нас не ведут на эти митинги (до выборов далеко). Все бы собрались и дружно не заплатили драконовские счета коммуналки. Пусть тогда эти твари жирные заплатят со своих соттысячных зряплат и премий.
Массовые протесты мутировали в массовую миграцию населения.
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уже собрали больше 2 тыс. человек которые отказались платить за газ.. Старики в селах греются в хлевах и сараях. Люди возвращаются в каменный век , при пенсии 2 тыс - платежка по коммунальным 2.5, и люди перекрывают газ и греются буржуйками,. Все газ перекрыт - а ваши мародеры присылают платежки за транспортировку газа которым не пользуются. Все Облгазы каждой области принадлежат частникам , которых можно посадить на пожизненное за государственную измену и за геноцид. Молодые семьи вынуждены есть 1 раз в день что бы купить ребенку необходимое и оплатить коммуналку. Это геноцид 2020 года. Люди из-за недоедания болеют и тратят последнее на лекарства. Мы не говорим о алкашах и наркоманах - мы говорим о 50% населения страны, хотелось бы сказать здорового населения, но увы, вы и физически задавили людей , вы создали очереди в больница и аптеках, и тут никакие электронные очереди не помогут, и морально убили в людях человечность. Люди злые, от того что нет денег на самое необходимое, люди подавлены от того что спать вынуждены в одежде и под 2мя одеялами, идут воровать метал, продают самое ценное, и я не о собачке элитной говорю, а о медалях их родителей и родных, о семейных реликвиях, о иконах. 2020 год убийства целой эпохи , истории нашей страны.