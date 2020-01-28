Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...

Додано: Вів 04 лют, 2020 10:29

уже собрали больше 2 тыс. человек которые отказались платить за газ.. Старики в селах греются в хлевах и сараях. Люди возвращаются в каменный век , при пенсии 2 тыс - платежка по коммунальным 2.5, и люди перекрывают газ и греются буржуйками,. Все газ перекрыт - а ваши мародеры присылают платежки за транспортировку газа которым не пользуются. Все Облгазы каждой области принадлежат частникам , которых можно посадить на пожизненное за государственную измену и за геноцид. Молодые семьи вынуждены есть 1 раз в день что бы купить ребенку необходимое и оплатить коммуналку. Это геноцид 2020 года. Люди из-за недоедания болеют и тратят последнее на лекарства. Мы не говорим о алкашах и наркоманах - мы говорим о 50% населения страны, хотелось бы сказать здорового населения, но увы, вы и физически задавили людей , вы создали очереди в больница и аптеках, и тут никакие электронные очереди не помогут, и морально убили в людях человечность. Люди злые, от того что нет денег на самое необходимое, люди подавлены от того что спать вынуждены в одежде и под 2мя одеялами, идут воровать метал, продают самое ценное, и я не о собачке элитной говорю, а о медалях их родителей и родных, о семейных реликвиях, о иконах. 2020 год убийства целой эпохи , истории нашей страны.