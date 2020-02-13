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Українцям будуть надсилати дві
платіжки за газ: експерт...

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:08

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

  warlamp написав:А кто газ не жёг по субсидиям, тем приписали лишнее. Мне ,например, приписали 180 кубов сверх показаний в моём личном кабинете 104ua.


Мне ничего не писали - каждый месяц подаю показания, каждые 6 мес они видят счетчик.
На все остальное не ведусь. Есть алгоритм как ужиться с газовым, но не каждый потянет его в силу своих особенностей.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:02

  Goodman написав:
  warlamp написав:А кто газ не жёг по субсидиям, тем приписали лишнее. Мне ,например, приписали 180 кубов сверх показаний в моём личном кабинете 104ua.


Мне ничего не писали - каждый месяц подаю показания, каждые 6 мес они видят счетчик.
На все остальное не ведусь. Есть алгоритм как ужиться с газовым, но не каждый потянет его в силу своих особенностей.


Я тоже аккуратно передаю показания 1 числа через кабинет 104.ua и дублирую по телеграмм боту и смской на 7104. Но тем не менее, когда им надо они всё-равно припишут - топ менеджеры уже устали влачить жалкое существование.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:11

  _hunter написав:Ну приписали -- да и приписали -- ошибки везде бывают.

Что-то не видно ошибок, чтобы не дописали, не досчитали.
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  #<1 ... 4567
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