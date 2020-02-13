Мне ничего не писали - каждый месяц подаю показания, каждые 6 мес они видят счетчик.
На все остальное не ведусь. Есть алгоритм как ужиться с газовым, но не каждый потянет его в силу своих особенностей.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:08
Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.
Мне ничего не писали - каждый месяц подаю показания, каждые 6 мес они видят счетчик.
На все остальное не ведусь. Есть алгоритм как ужиться с газовым, но не каждый потянет его в силу своих особенностей.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:02
Я тоже аккуратно передаю показания 1 числа через кабинет 104.ua и дублирую по телеграмм боту и смской на 7104. Но тем не менее, когда им надо они всё-равно припишут - топ менеджеры уже устали влачить жалкое существование.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:11
Что-то не видно ошибок, чтобы не дописали, не досчитали.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:46
|