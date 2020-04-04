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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 752753754755 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 106 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 22% 23 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 15% 16 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 3 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 19 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 4% 4 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 20 Всього голосів : 106 Додано: Нед 05 кві, 2020 04:00 ЛАД написав: Запрет парков и пр., скорее всего, объясняется сложностью контроля - пойди вылови в большом парке/лесопарке всякие компании. А так выходит человек из парка (или входит) - всё понятно, штраф. Запрет парков и пр., скорее всего, объясняется сложностью контроля - пойди вылови в большом парке/лесопарке всякие компании. А так выходит человек из парка (или входит) - всё понятно, штраф.

Интересно, на каком основании будет штраф? Они успеют на каждом входе в каждый парк расставить таблички "Вход воспрещен" или развесить ленточки? Допустим, я не смотрю телевизор и не читаю интернет, и просто вышел погулять, как делаю это уже много лет. Или например иду через парк на на работу, в магазин. Думаю, в остутствии табличек такой штраф легко можно опротестовать в суде. Интересно, на каком основании будет штраф? Они успеют на каждом входе в каждый парк расставить таблички "Вход воспрещен" или развесить ленточки? Допустим, я не смотрю телевизор и не читаю интернет, и просто вышел погулять, как делаю это уже много лет. Или например иду через парк на на работу, в магазин. Думаю, в остутствии табличек такой штраф легко можно опротестовать в суде. Tegularius Повідомлень: 1199 З нами з: 11.02.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 04:30

Конкретных сведений и рекомендаций не содержит, так что, кто хочет конкретики, можно не читать.



Puente написав: ЛАД написав: Тем не менее, карантин ввели и ужесточают. Почему? Тем не менее, карантин ввели и ужесточают. Почему?



Оце найцікавіше питання насправді . Багато разів його задаю - але поки навіть версій дуже мало ...

Сам себе процитую :

Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну ( як дехто пише - розводять ) , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ... Оце найцікавіше питання насправді . Багато разів його задаю - але поки навіть версій дуже мало ...Сам себе процитую :Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну ( як дехто пише - розводять ) , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ...

Прежде, чем писать, ещё раз напоминаю,что я не медик, не вирусолог и не эпидемиолог.

Поэтому всё, что пишу, это моё личное мнение, основанное на общих знаниях и жизненном опыте. Доказывать, что оно единственно верное, не могу и не буду. Скорее, на мой взгляд, более-менее логичная конструкция.

Так что тапками (сапогами) прошу не бросать.

В конспирологические теории не верю. Ни в реальные, ни в виртуальные.

Хотя бы потому, что их можно придумать бесконечное количество, начиная от мирового правительства или масонов и заканчивая злобными инопланетянами. Многие из таких вариантов отыграны Голливудом. Мне, в общем, такие фильмы нравятся, но оставим эти сюжеты для кино. Пока нет хоть каких-нибудь доказательств это можно считать чистыми спекуляциями.

В панику "у зв"язку з цільовою групою ризику старшого віку" тоже не верю, т.к. не верю в сентиментальность политиков.



1. Я прекрасно понимаю вирусологов и их опасения. Они сами говорят о том, что знают всего 20% вирусов. Правда, когда называется такая цифра возникают большие сомнения.

Возможно, это верхняя оценка, а реально это 15-10% или ещё меньше.

Они предполагают возможность появления новых (точнее, очень старых, древних) вирусов, замороженных во льдах Гималаев или Антарктиды, допускают вероятность заноса новых вирусов из космоса, каких-нибудь сложных мутаций существующих вирусов и ещё бог весть что.

Что говорить, если до сих пор не определились, являются вирусы живыми организмами или нет.

В этих условиях они вполне могут ожидать/бояться появления вируса

а) заметно более заразного, чем нынешняя корона,

б) с достаточно длинным инкубационным периодом (вполне хватит даже такого, как нынешний, если он появится не в диких джунглях а в более-менее оживлённом месте - к примеру, в том же Ухани, или в Париже, или в Нью-Йорке, но лучше с ещё большим),

в) значительно более смертоносного (с большей летальностью), чем нынешний (хотя бы как у SARS или выше),

г) не вызывающего сколько-нибудь стойкого иммунитета.

Сами понимаете, что произойдёт в таком случае. При таких характеристиках нам бы уже не пришлось обсуждать, опаснее такой вирус, чем грипп или нет. Число зараженных было бы уже значительно больше и в том, что смертность выросла, мы бы уже не сомневались.

Поэтому вполне понятна лёгкая или не очень паника среди вирусологов при появлении любого нового вируса. Это более чем естественно.



Соответственно, их советы в любом случае будут с уклоном в сторону перестраховки и крайних мер.

Точно так же у эпидемиологов.



2. Теперь о политиках.

Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики.

И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.



А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...



С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей.

Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.



Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, если потом вдруг окажется, что опасность была не так велика, здесь и сейчас вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.



Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее.

Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.



P.s. Кстати, при всём уважении к Комаровскому, высказанные им надежды/пожелания зарплат у медиков в 2000 долларов, на мой взгляд, несколько не реальны. Не может быть такой зарплаты у медиков при средней по стране в районе 400.

Точно так же о состоянии нашей медицины и его призывах к бизнесу заботиться о здоровье работников. Всё упирается в уровень экономики. Не может быть хорошей медицины в бедной стране.

Точно так же неправомерны сравнения с Союзом. СССР был достаточно богатой страной + закрытые границы (невозможность эмиграции и трудовой миграции) + какой-никакой, но социализм (в отличие от сегодняшней стадии дикого капитализма). Приношу извинения, пост получился длиннее, чем ожидал.Конкретных сведений и рекомендаций не содержит, так что, кто хочет конкретики, можно не читать.Прежде, чем писать, ещё раз напоминаю,что я не медик, не вирусолог и не эпидемиолог.Поэтому всё, что пишу, это моё личное мнение, основанное на общих знаниях и жизненном опыте. Доказывать, что оно единственно верное, не могу и не буду. Скорее, на мой взгляд, более-менее логичная конструкция.Так что тапками (сапогами) прошу не бросать.В конспирологические теории не верю. Ни в реальные, ни в виртуальные.Хотя бы потому, что их можно придумать бесконечное количество, начиная от мирового правительства или масонов и заканчивая злобными инопланетянами. Многие из таких вариантов отыграны Голливудом. Мне, в общем, такие фильмы нравятся, но оставим эти сюжеты для кино. Пока нет хоть каких-нибудь доказательств это можно считать чистыми спекуляциями.В панику "у зв"язку з цільовою групою ризику старшого віку" тоже не верю, т.к. не верю в сентиментальность политиков.1. Я прекрасно понимаю вирусологов и их опасения. Они сами говорят о том, что знают всего 20% вирусов. Правда, когда называется такая цифра возникают большие сомнения.Возможно, это верхняя оценка, а реально это 15-10% или ещё меньше.Они предполагают возможность появления новых (точнее, очень старых, древних) вирусов, замороженных во льдах Гималаев или Антарктиды, допускают вероятность заноса новых вирусов из космоса, каких-нибудь сложных мутаций существующих вирусов и ещё бог весть что.Что говорить, если до сих пор не определились, являются вирусы живыми организмами или нет.В этих условиях они вполне могут ожидать/бояться появления вирусаа) заметно более заразного, чем нынешняя корона,б) с достаточно длинным инкубационным периодом (вполне хватит даже такого, как нынешний, если он появится не в диких джунглях а в более-менее оживлённом месте - к примеру, в том же Ухани, или в Париже, или в Нью-Йорке, но лучше с ещё большим),в) значительно более смертоносного (с большей летальностью), чем нынешний (хотя бы как у SARS или выше),г) не вызывающего сколько-нибудь стойкого иммунитета.Сами понимаете, что произойдёт в таком случае. При таких характеристиках нам бы уже не пришлось обсуждать, опаснее такой вирус, чем грипп или нет. Число зараженных было бы уже значительно больше и в том, что смертность выросла, мы бы уже не сомневались.Поэтому вполне понятна лёгкая или не очень паника среди вирусологов при появлении любого нового вируса. Это более чем естественно.Соответственно, их советы в любом случае будут с уклоном в сторону перестраховки и крайних мер.Точно так же у эпидемиологов.2. Теперь о политиках.Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики.И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей.Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, есливдруг окажется, что опасность была не так велика,вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее.Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.P.s. Кстати, при всём уважении к Комаровскому, высказанные им надежды/пожелания зарплат у медиков в 2000 долларов, на мой взгляд, несколько не реальны. Не может быть такой зарплаты у медиков при средней по стране в районе 400.Точно так же о состоянии нашей медицины и его призывах к бизнесу заботиться о здоровье работников. Всё упирается в уровень экономики. Не может быть хорошей медицины в бедной стране.Точно так же неправомерны сравнения с Союзом. СССР был достаточно богатой страной + закрытые границы (невозможность эмиграции и трудовой миграции) + какой-никакой, но социализм (в отличие от сегодняшней стадии дикого капитализма). Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 кві, 2020 04:43, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15928 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4389 раз. Подякували: 4077 раз. Профіль 2 2 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 04:34 Tegularius написав: ЛАД написав: Запрет парков и пр., скорее всего, объясняется сложностью контроля - пойди вылови в большом парке/лесопарке всякие компании. А так выходит человек из парка (или входит) - всё понятно, штраф. Запрет парков и пр., скорее всего, объясняется сложностью контроля - пойди вылови в большом парке/лесопарке всякие компании. А так выходит человек из парка (или входит) - всё понятно, штраф.

Интересно, на каком основании будет штраф? Они успеют на каждом входе в каждый парк расставить таблички "Вход воспрещен" или развесить ленточки? Допустим, я не смотрю телевизор и не читаю интернет, и просто вышел погулять, как делаю это уже много лет. Или например иду через парк на на работу, в магазин. Думаю, в остутствии табличек такой штраф легко можно опротестовать в суде. Интересно, на каком основании будет штраф? Они успеют на каждом входе в каждый парк расставить таблички "Вход воспрещен" или развесить ленточки? Допустим, я не смотрю телевизор и не читаю интернет, и просто вышел погулять, как делаю это уже много лет. Или например иду через парк на на работу, в магазин. Думаю, в остутствии табличек такой штраф легко можно опротестовать в суде.

В нашем суде?

Боюсь, это будет стоить дороже, чем заплатить штраф.

Кроме того, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. В нашем суде?Боюсь, это будет стоить дороже, чем заплатить штраф.Кроме того, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15928 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4389 раз. Подякували: 4077 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 06:43 ЛАД написав: swan forever написав: ........

Если речь о евроньюс, то очень давно. Даже сами новости отличаются по содержанию, про подачу и говорить нечего.

Для сравнения откройте их сайт в рашкованской редакции и сайт бритиш версия, или французов. Абсолютно разные темы, если и пересекаются, то подача под разным углом. ........Если речь о евроньюс, то очень давно. Даже сами новости отличаются по содержанию, про подачу и говорить нечего.Для сравнения откройте их сайт в рашкованской редакции и сайт бритиш версия, или французов. Абсолютно разные темы, если и пересекаются, то подача под разным углом.

Читайте англ. или французский вариант. Кто запрещает? Читайте англ. или французский вариант. Кто запрещает?

Просто замечательно, шо наконец-то признана заангажированность ру.евроньюс.

Шо и требовалось доказать - искажение фактов и пропаганда рашкованов на ведущих новостных каналах Европы. Просто замечательно, шо наконец-то признана заангажированность ру.евроньюс.Шо и требовалось доказать - искажение фактов и пропаганда рашкованов на ведущих новостных каналах Европы. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 773 З нами з: 27.05.15 Подякував: 145 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 06:54 ЛАД написав: Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики.

И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.



А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...



С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей.

Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.



Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, если потом вдруг окажется, что опасность была не так велика, здесь и сейчас вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.



Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее.

Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше. Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики.И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей.Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, есливдруг окажется, что опасность была не так велика,вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее.Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.

Меры должны быть разумными. К сожалению, этим там и не пахнет. Очевидна необходимость запрета массовых мероприятий. Закрытия учебных заведений (хотя именно к этому вирусу дети и молодежь маловосприимчивы). Особого контроля над приезжими из эпидемиологически опасных регионов. Но зачем закрывать метро и общественный транспорт, если даже в наиболее пострадавших странах этого не делали? Наоборот, сейчас можно было легко сделать так, чтобы он ездил полупустым и люди нормально добирались на работу. После закрытия метро люди толпились на остановках и в маршрутках, теперь толпятся в очередях за спецпропусками - это не способствует заражению? Зачем закрывать продуктовые рынки, если на открытом воздухе риск заразиться гораздо ниже, чем в супермаркете? Почему разрешили работать ломбардам (это жизненно необходимый сервис, да), и при этом нельзя полечить разболевшийся зуб? Почему разрешили гулять в парках с собаками и запретили с детьми: комфорт для собаки важнее комфорта для ребенка? Кого заразит человек, одиноко гуляющий в лесу? Хорошо ли влияет на имунитет сидение в душных квартирах при +20 на улице, или невозможность восполнить весенний авитаминоз свежей зеленью из-за неработающих рынков? Зачем обязательно носить маски на улице, если ВООЗ заявила, что здоровым они не нужны?



Сейчас, когда люди напуганы, они будут осглашаться с любыми мерами. Но страх пройдет, и появятся вопросы. Думаю, тогда рейтинг властей, вводящих глупые непродуманные запреты обвалится, и не только у нас. Меры должны быть разумными. К сожалению, этим там и не пахнет. Очевидна необходимость запрета массовых мероприятий. Закрытия учебных заведений (хотя именно к этому вирусу дети и молодежь маловосприимчивы). Особого контроля над приезжими из эпидемиологически опасных регионов. Но зачем закрывать метро и общественный транспорт, если даже в наиболее пострадавших странах этого не делали? Наоборот, сейчас можно было легко сделать так, чтобы он ездил полупустым и люди нормально добирались на работу. После закрытия метро люди толпились на остановках и в маршрутках, теперь толпятся в очередях за спецпропусками - это не способствует заражению? Зачем закрывать продуктовые рынки, если на открытом воздухе риск заразиться гораздо ниже, чем в супермаркете? Почему разрешили работать ломбардам (это жизненно необходимый сервис, да), и при этом нельзя полечить разболевшийся зуб? Почему разрешили гулять в парках с собаками и запретили с детьми: комфорт для собаки важнее комфорта для ребенка? Кого заразит человек, одиноко гуляющий в лесу? Хорошо ли влияет на имунитет сидение в душных квартирах при +20 на улице, или невозможность восполнить весенний авитаминоз свежей зеленью из-за неработающих рынков? Зачем обязательно носить маски на улице, если ВООЗ заявила, что здоровым они не нужны?Сейчас, когда люди напуганы, они будут осглашаться с любыми мерами. Но страх пройдет, и появятся вопросы. Думаю, тогда рейтинг властей, вводящих глупые непродуманные запреты обвалится, и не только у нас. Tegularius Повідомлень: 1199 З нами з: 11.02.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 07:43 ЛАД написав: antey1969 написав: Не увлекайтесь.

Медикам могут выдать спецпропуска, можно организовать спецтранспорт для них.

Но при кратном (точнее, многократном) росте числа заболевших карантин придется ужесточать.

Надеюсь, что этого не произойдёт. Не увлекайтесь.Медикам могут выдать спецпропуска, можно организовать спецтранспорт для них.Но при(точнее, многократном) росте числа заболевших карантин придется ужесточать.Надеюсь, что этого не произойдёт. чтобы один медик мог работать, куча народу должна ежедневно его обеспечивать. Печь хлеб, чинить потекший кран, шить одежду взамен изношенной.



Элементарный пример с масками/халатами: барабашовские швейники могли бы завалить всю страну этим нехитрым товаром - но ни в одном перечне "критической инфраструктуру" нет предприятий лёгкой промышленности. Кто выиграет от закупки масок за границей? чтобы один медик мог работать, куча народу должна ежедневно его обеспечивать. Печь хлеб, чинить потекший кран, шить одежду взамен изношенной.Элементарный пример с масками/халатами: барабашовские швейники могли бы завалить всю страну этим нехитрым товаром - но ни в одном перечне "критической инфраструктуру" нет предприятий лёгкой промышленности. Кто выиграет от закупки масок за границей? juristkostya Повідомлень: 2578 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 07:45 Востаннє редагувалось edvardd в Нед 05 кві, 2020 07:48, всього редагувалось 1 раз. edvardd

Повідомлень: 6180 З нами з: 20.11.08 Подякував: 95 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 07:46



Энэ муу #coronavirus чинь маш ухаантай, зальтай, айхтар бэрх амьтан бололтой. Томоохон улс гүрнүүд ер нь л хэцүүдэж байх шиг... Өглөө босоод ирэх болгонд ингэчхээд байх юм



США :человек, который изготовил и продал #coronavirus в #China. #Charles Lieber, заведующий кафедрой химии и биологии в #HarvardUniversity США. Он только что был арестован сегодня по данным американских источников в департаменте. @SharylAttkisson

https://www.justice.gov/opa/pr/harvard- ... na-related Украинские учёные пришли к выводу,что маска защищает от 17 000 грн.Энэ муу #coronavirus чинь маш ухаантай, зальтай, айхтар бэрх амьтан бололтой. Томоохон улс гүрнүүд ер нь л хэцүүдэж байх шиг... Өглөө босоод ирэх болгонд ингэчхээд байх юмСША :человек, который изготовил и продал #coronavirus в #China. #Charles Lieber, заведующий кафедрой химии и биологии в #HarvardUniversity США. Он только что был арестован сегодня по данным американских источников в департаменте. @SharylAttkisson edvardd

Повідомлень: 6180 З нами з: 20.11.08 Подякував: 95 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 07:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Кроме того, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Кроме того, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

А знание иногда освобождает.

У нас появился замечательный шанс умерить гордыню.

Ограничения для выгула животных, кроме необходимости это делать одним лицом, в постановлении не прописаны. Мы вполне можем отстаивать свое законное право выгуливать приматов семейства гоминид

Еще стоит отметить, что количество животных, выгуливаемых одним лицом, не ограничено



Меня надо выгуливать! А знание иногда освобождает.У нас появился замечательный шанс умерить гордыню.Ограничения для выгула животных, кроме необходимости это делать одним лицом, в постановлении не прописаны. Мы вполне можем отстаивать свое законное право выгуливать приматов семейства гоминидЕще стоит отметить, что количество животных, выгуливаемых одним лицом, не ограниченоМеня надо выгуливать! Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 4803 З нами з: 02.09.15 Подякував: 2410 раз. Подякували: 5565 раз. Профіль 8 5 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 07:59 Сибарит написав: ЛАД написав: Кроме того, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Кроме того, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

А знание иногда освобождает.

У нас появился замечательный шанс умерить гордыню.

Ограничения для выгула животных, кроме необходимости это делать одним лицом, в постановлении не прописаны. Мы вполне можем отстаивать свое законное право выгуливать приматов семейства гоминид

Еще стоит отметить, что количество животных, выгуливаемых одним лицом, не ограничено



Меня надо выгуливать! А знание иногда освобождает.У нас появился замечательный шанс умерить гордыню.Ограничения для выгула животных, кроме необходимости это делать одним лицом, в постановлении не прописаны. Мы вполне можем отстаивать свое законное право выгуливать приматов семейства гоминидЕще стоит отметить, что количество животных, выгуливаемых одним лицом, не ограниченоМеня надо выгуливать!

Очередной дефицит. Все резко станут животнолюбами, а цены на хомяков и хамелеонов взлетят на 2 порядка Очередной дефицит. Все резко станут животнолюбами, а цены на хомяков и хамелеонов взлетят на 2 порядка safonovstanislav Повідомлень: 2629 З нами з: 10.05.14 Подякував: 174 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 752753754755 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6889 1537180

ЛОБ П'ят 03 кві, 2020 15:31