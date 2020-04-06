Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 795796797798 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 116 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 21% 24 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 12 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 15% 17 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 4 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 21 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 4% 5 Найманий працівник, втратив роботу 4% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 20% 23 Всього голосів : 116 Додано: Вів 07 кві, 2020 00:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тем временем, в Испании тоже весело.



Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что во всех населённых пунктах развёрнуты военные подразделения.



Слова министра поставили под сомнение: скептик сообщил, что его родные живут в посёлке Альдеа эн Кабо, и там никаких солдат не видели и не слышали.



Через несколько часов мэра посёлка (с населением в 213 человек; да, в Испании свои сельсоветы есть даже у посёлков в 200 челловек; там не слышали о порошенковской "децентрализации",, в рамках ккоторой принудительно объединяют даже населённые пункты по несколько тысяч) был разбужен телефонным звонком из минобороны: ему сообщили, что в село направляют взвод парашютистов. На вопрос мэра (к слову, в момент звонка спавшего по причине сиесты) о том, а нафига, собственно, в посёлке, где всё хорошо, взвод парашютистов, собеседник ответил, что таков личный приказ министра и что больше он ничего не знает. И что мэру тоже дурного в голову брать не следует, а надо готовиться к их размещению.



В общем, если вы думали, что подобный маразм только у нас, а в ЕС ничего такого нет, то вы ошибались. Тем временем, в Испании тоже весело.Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что во всех населённых пунктах развёрнуты военные подразделения.Слова министра поставили под сомнение: скептик сообщил, что его родные живут в посёлке Альдеа эн Кабо, и там никаких солдат не видели и не слышали.Через несколько часов мэра посёлка (с населением в 213 человек; да, в Испании свои сельсоветы есть даже у посёлков в 200 челловек; там не слышали о порошенковской "децентрализации",, в рамках ккоторой принудительно объединяют даже населённые пункты по несколько тысяч) был разбужен телефонным звонком из минобороны: ему сообщили, что в село направляют взвод парашютистов. На вопрос мэра (к слову, в момент звонка спавшего по причине сиесты) о том, а нафига, собственно, в посёлке, где всё хорошо, взвод парашютистов, собеседник ответил, что таков личный приказ министра и что больше он ничего не знает. И что мэру тоже дурного в голову брать не следует, а надо готовиться к их размещению.В общем, если вы думали, что подобный маразм только у нас, а в ЕС ничего такого нет, то вы ошибались. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16161 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4092 раз. Подякували: 6399 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 01:04 freeze написав: ЛАД написав: freeze написав: ......

Впрочем это никак не отразится на том, что Трампа, Путина или Джонсона вылечат от любой коронавирусной инфекции, умирают люди попроще статусом. ......Впрочем это никак не отразится на том, что Трампа, Путина или Джонсона вылечат от любой коронавирусной инфекции, умирают люди попроще статусом.

Вообще-то, рано или поздно умирают все, даже Трамп, Путин или Джонсон. И даже Папа Римский.

Почему бы и не от короны? Вообще-то, рано или поздно умирают все, даже Трамп, Путин или Джонсон. И даже Папа Римский.Почему бы и не от короны?



Обычные экономические последствия, данные персоны имеют право умереть хоть от тромба, хоть от геморроя, но умерев от коронавируса они нанесут серьезный экономический и психологический ущерб своим гражданам. Обычные экономические последствия, данные персоны имеют право умереть хоть от тромба, хоть от геморроя, но умерев от коронавируса они нанесут серьезный экономический и психологический ущерб своим гражданам.

Это проблемы этих граждан.

Госпожу Смерть никакие экономические и психологические ущербы не интересуют. Она делает своё дело независимо от них. Это проблемы этих граждан.Госпожу Смерть никакие экономические и психологические ущербы не интересуют. Она делает своё дело независимо от них. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15958 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4395 раз. Подякували: 4083 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 01:11 Кстати о последствиях жёсткого карантина.

Умные люди, живущие в коттеджах, даже в коттеджных городках, уже начали вооружаться. Пока относительно безобидными средствами типа дубинка-электрошокер, но уже задумываются о более серьёзном оружии. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15958 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4395 раз. Подякували: 4083 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 795796797798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm Пон 06 кві, 2020 22:19