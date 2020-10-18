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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2006200720082009

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.

Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум?
Он уже себя, вероятно уже шестым величает.


Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:27

  freeze написав:
Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.

Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум?
Он уже себя, вероятно уже шестым величает.


Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?

1.
https://www.dialog.ua/ukraine/217605_1603306382
Дам одну ссылку без связующих объяснений.(трактуйте)
2. Борьба за власть.... - стоит больше жизни.
Даже если это и правда - мы не узнаем никогда.
Срок действия вакцины не может быть больше двух-трёх месяцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Kudrjavuy написав:
  freeze написав:
Kudrjavuy написав:[quote="5082034:freeze"]
Похоже блогер Дзиндзя немного фейка толкнул. Медведчук бегал сегодня по прямым эфирам, не похож на коронавирусника.

Время пришло - клоуна все уже раскусили - трон хочется, зря что-ли в него столько вложил кум?
Он уже себя, вероятно уже шестым величает.


Каким образом то, что вы написали соотносится с тем, что вы меня процитировали ?

1.
https://www.dialog.ua/ukraine/217605_1603306382
Дам одну ссылку без связующих объяснений.(трактуйте)
2. Борьба за власть.... - стоит больше жизни.
Даже если это и правда - мы не узнаем никогда.
Срок действия вакцины не может быть больше двух-трёх месяцев.[/quote]

Кто на ком стоял? Что вы курите на ночь?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 02:08

  fler написав:.....
Увы, чем им хуже, тем нам легче. И чем их меньше, тем больше у нас шансов на мирную жизнь.

Простите, но рассуждения на уровне детсада.
Это не то "хуже", от которого нам станет легче. Смерть стариков и больных их не ослабит и нам никак не поможет.
И не то "меньше", которое даст нам больше шансов на мирную жизнь. На сегодня у них 25 тыс. умерших из 145 млн. населения. 0,02% умерших - это нам поможет? Если даже забыть, что это старики?

К тому же, в том посте шла речь о вакцине. Радоваться, что их вакцина не работает, глупо. Если даже так, то они купят себе западную - денег и возможностей у них больше, чем у нас. Для остального человечества (в т.ч. и для нас) это хуже - теряется лишний шанс.

Эмоции это хорошо и понятно, но всё же надо думать головой. Это даже если отвлечься от морали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 02:15

  safonovstanislav написав:......
А тем, у кого в кармане 0 гривен 0 копеек, и кредитная карта в глубоких минусах, живётся не так сладко, приходится даже с явными симптомами ездить на работу, чтоб не подохнуть. Я ни в коем случае не защищаю этих людей, но их понять можно.

Можно понять, почему ездят на работу.
Но почему маски носят на шее? Тоже из-за "кредитной карты в глубоких минусах"?


PS. В Харьковской области только официально инфицирован каждый 87й, а фактически практически каждый. Знакомый говорит, что все просто массово потеряли нюх. Если все будут сидеть на самоизоляции, кто работать будет?

Это у Вас гипербола?
Здесь всё же не литературный кружок.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 02:26

  tumos написав:
  antey1969 написав:
  Sinbad777 написав:Ukrainian

про Канаду что можете сообщить?

А в ответ тишина)))


По Франции есть информация. )

По официальной статистике смертность в России от ковида весьма низкая — 2%. Так то ж по официальной! Россия славна своей статистикой (см. хотя бы исследования Шпилькина по выборам). А вот во Франции по официальным данным — 24%, т.е. умирает каждый четвертый из заболевших. Неужели там такая плохая медицина? Я сотрудничаю с французами в области ядерной медицины, и не сказал бы, что там настолько уж хуже, скорее — существенно лучше. Но считают французы по-другому — даже не просто по избыточной смертности, а строже, с учетом того, что смертность от других заболеваний сейчас существенно снизилась по понятным причинам.

https://echo.msk.ru/blog/boris_751/2728412-echo/

Франция на сегодня -
всего случаев - 957 421;
всего смертей - 34 048.
Насколько я помню арифметику, летальность (а не смертность) составляет 3,55%.
Это немного отличается от 24% " по официальным данным" в Вашей цитате.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 02:29

  antey1969 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  antey1969 написав:В адрес агрессора, а не в адрес умирающих больных.

Забавное разделение.

Открою Вам глаза.
Наивные медики еще и имеют наглость лечить виновника ДТП, даже если он сбил деток на переходе. Прикиньте, и это они делают вместо суда Линча! :roll:

К тому же, сволочи, ещё и военнопленных лечат!
Нет же их скальпелем зарезать!
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 02:54

  swan forever написав:...
В мировой истории уже есть прецеденты коллективной ответственности. К примеру Германия в 45м. расисия от неё мало чем отличается. Так шо всё верно - чем больше дохнуть населения мокшандии, тем легче будет жителям Украины ...

Понимаю, что советы давать бесполезно, но тут просто интересно, что надо посоветовать - то ли лучше учить историю, то ли меньше врать?
Где это пан вычитал про "коллективную ответственность" в Германии в 45?
Неужели в современной украинской школе уже и такие открытия сделали?
Но, скорее, пан всё же просто врёт дабы обосновать упоротость.

P.s. Реагировать на посты Кудрявого уж и вовсе бесполезно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 03:08

Простите, что не по теме, но не выдержал:
По данным следствия, 21 октября на территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс долларов США за возвращение ребенка.
......
Сообщается, что совершение преступления происходило [url]под контролем правоохранителей[/url]. Во время передачи 150 тысяч долларов, злоумышленников, причастных к похищению, задержали, а ребенка вернули родителям.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/147103-pod-kievom-doch-blogera-televeduschey-pokhitili-radi-vykupa-200-tysyach#ixzz6bYO3vh9Y
Вопрос к нашим законникам - это маразм, преступление наших правохрЕнителей или попытка сделать хорошую мину при плохой игре?
Тут всё "соответствует Конституции"?
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 03:09

Простите, что не по теме, но не выдержал:
По данным следствия, 21 октября на территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс долларов США за возвращение ребенка.
......
Сообщается, что совершение преступления происходило [url]под контролем правоохранителей[/url]. Во время передачи 150 тысяч долларов, злоумышленников, причастных к похищению, задержали, а ребенка вернули родителям.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/147103-pod-kievom-doch-blogera-televeduschey-pokhitili-radi-vykupa-200-tysyach#ixzz6bYO3vh9Y
Вопрос к нашим законникам - это маразм, преступление наших правохрЕнителей или попытка сделать хорошую мину при плохой игре?
Тут всё "соответствует Конституции"?
ЛАД
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  #<1 ... 2006200720082009
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