Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19
Мені вже зробили щеплення 55% 77
Не можу за станом здоров'я 1% 2
Не вірю в ефективність вакцин 9% 13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28
Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3
Ще в роздумах 7% 10
Всього голосів : 139

_hunter написав:
Ромасик написав:
lapay написав: Не подобається - є суд і юристи-антивакси.

О, хорошо, что напомнили. ...

У вас "цифры" по Израилю найти получилось-то? -- или, всетаки, помощь зала требуется?

О, хорошо, что напомнили. ... О, хорошо, что напомнили. ...

У вас "цифры" по Израилю найти получилось-то? -- или, всетаки, помощь зала требуется? У вас "цифры" по Израилю найти получилось-то? -- или, всетаки, помощь зала требуется?

_hunter написав:

сами написали, сами посмеялись

Ромасик

Ромасик



ваш омикрон летим в 200К

Ромасик

"Правительство считает нынешнюю вирусную ситуацию очень серьезной и планирует внедрить гораздо более мощную схему социального дистанцирования", - сказал премьер-министр Южной Кореи во время заседания правительства по борьбе с COVID-19.

https://www.interfax.ru/world/809444

извините за поребриковую ссылку, на нее ссылается ТСН, а на ТСН гугл.



я с правительством согласен. В невакцинированном 2020 такого не было К слову, Ю.Корея что-то возбудилась. Мало информации в каком ритме они живут, но

Ромасик

IgA написав:
fler написав: Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели?

конечно лучше -



конечно лучше -

More than 90% of hospital deaths were among the unvaccinated or partially vaccinated, News24 reported, citing Waasila Jassat, a researcher with the NICD. конечно лучше -More than 90% of hospital deaths were among the unvaccinated or partially vaccinated, News24 reported, citing Waasila Jassat, a researcher with the NICD.



К чему эта манипуляция? Речьшла о том, что 70-80% народу в Африке переболели раньше ковидом (разными штаммами) и теперь это защищает их от Омикрона. Ваши 90% раньше болели ковидом? Отож.



IgA написав: То что в ЮАР сейчас лето никакой ролине играет? Только таблицы, только хардкор? Хотя даже с 200 тыс новых случаев в Британии за сутки Вы все же погорячились То что в ЮАР сейчас лето никакой ролине играет? Только таблицы, только хардкор? Хотя даже с 200 тыс новых случаев в Британии за сутки Вы все же погорячились



Посмотрите на ковидный график ЮАР. Там все пики в июле и декабре-январе.

К чему эта манипуляция? Речьшла о том, что 70-80% народу в Африке переболели раньше ковидом (разными штаммами) и теперь это защищает их от Омикрона. Ваши 90% раньше болели ковидом? Отож.

Посмотрите на ковидный график ЮАР. Там все пики в июле и декабре-январе.

Да, с Британией погорячилась, но за пару дней наверстаете, с бустером у вас это легко получается.

fler

Повідомлень: 2428 З нами з: 07.08.09 Подякував: 805 раз. Подякували: 960 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 10:10 Быстрее всего уровень антител к COVID-19 снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей, при этом тяжелое течение, повышенная масса тела и высокий процент поражения легких положительно влияют на вырабатываемый иммунитет. Это выяснили в ходе исследования эксперты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс». Ученые склоняются к версии, что выработку антител может подавлять тестостерон. Это уже второе российское исследование, которое подтверждает, что иммунитет после перенесенного коронавируса держится в среднем полгода, а после этого большая часть граждан нуждается в вакцинации.

.........

Эксперты пришли к выводу, что при легких формах заболевания динамика выработки антител зависит от пола и возраста.



Так, у женщин отмечается нарастание концентрации антител к 180-м суткам от начала заболевания, а у мужчин, особенно у молодых, наоборот, начиная с 90-х суток имеется тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов. У лиц, перенесших COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, пол не влияет на выработку антител, но у пожилых пациентов наблюдается более высокий уровень иммуноглобулинов по сравнению с молодыми.

.........

все больше данных, включая экспериментальные, показывают, что тестостерон может подавлять выработку антител.



«В клинических исследованиях описана более низкая продукция IgG при вакцинации против гриппа у мужчин, особенно у мужчин с высоким уровнем тестостерона во время иммунизации. Поэтому именно молодые мужчины характеризовались самой низкой продукцией иммуноглобулинов»,— объясняет господин Салухов.



Авторы исследования пришли к выводу, что молодым мужчинам, перенесшим COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, через полгода после инфекции необходимо рассмотреть вопрос о вакцинации. У пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию среднетяжелого и тяжелого течения и получавших в схеме лечения глюкокортикоиды, напротив, шансы заразиться повторно меньше: через шесть месяцев они могут лишь ограничиться контрольным тестированием IgG.

.........

В России известно лишь об одной похожей научной работе — серологическом исследовании распространения коронавируса в Санкт-Петербурге, проведенном группой ученых во главе с директором Института междисциплинарных исследований Европейского университета Антоном Барчуком. В нем приняли участие 2,4 тыс. жителей города. Большинство из них оставались серопозитивными (то есть сохраняли антитела) при последующем наблюдении не более 10 месяцев. Антон Барчук подчеркивает, что в сроках оба исследования сходятся, однако остальные гипотезы, представленные в докладе лаборатории «Хеликс» и Военно-медицинской академии, по его мнению, «должны еще чем-то подтверждаться».

https://www.kommersant.ru/doc/5131435?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ЛАД 2



То есть — никак.



Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.



И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»



Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.



Только по противоположному поводу.



Сергей Лукьяненко, писатель

https://www.rosbalt.ru/posts/2021/12/17/1936212.html

Очевидно, что люди ждут результат. А, если видимого результата нет, то люди будут недовольны.



Очевидно, что люди ждут результат. А, если видимого результата нет, то люди будут недовольны.

Не подсуетилась бы власть страны/мира с бесплатной вакцинацией, конечно критиковал бы. А сейчас критикую, что всех вакцинируют, а оно не работает.

Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.

Единственный удовлетворительный результат - выздоровел последний болеющий ковидом пациент на планете. Всё остальное - не принимается.

Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.

Хорошие у Вас запросы! С оспой такого результата добились, но за весьма длительное время, а тут Вы хотите всё и сразу.

ЛАД 2



Ранее аналогичное постановление было принято в отношении государственных служащих. Так в ночь на субботу поступило сообщение, что 103 солдата морской пехоты США были уволены со службы за отказ от вакцинации. В настоящее время в вооруженных силах США 95 процентов морских пехотинцев получили полную вакцинацию.

https://detaly.co.il/ssha-na-puti-k-totalnoj-obyazatelnoj-vaktsinatsii-sud-odobril-zhestkie-mery-bajdena/

ЛАД 2

...........

Рестораны и бары должны закрываться в 20:00, после этого времени в закрытых помещениях не проводятся мероприятия.

https://news.sky.com/story/covid-19-ireland-announces-8pm-curfew-for-hospitality-as-new-covid-rules-brought-in-to-halt-omicron-surge-12498469

ЛАД 2



70-80% переболевших в ЮАР это оценка по антителам в выборке, так же как 40% в Украине получилось. Так что среди 90% умерших переболевшие точно были, просто никто не знает сколько.



fler написав: Посмотрите на ковидный график ЮАР. Там все пики в июле и декабре-январе. Посмотрите на ковидный график ЮАР. Там все пики в июле и декабре-январе.

та без проблем. Но я так понял что Вы не будете возражать что подход к подсчетам новых случаев в ЮАР несколько отличается от британского. Там даже умерших от коронавируса посчитать толком не могут



Во-первых, даже по официальной статистике, в ЮАР все еще умирали от Covid-19 — 174 человека за, например, период с 28 ноября по 4 декабря. Доля омикрон-штамма там в эту неделю уже была равна 100%, то есть говорить, что от нового варианта вируса нет смертей, не приходилось. Во-вторых, ЮАР в 1990-х испытала понятные процессы деградации ряда общественных институтов, включая медицину (что-то похожее было в те же годы в России, но по другим понятным причинам). В итоге ее система здравоохранения (на графике) по качеству не лучшая в мире. Полнота учета коронавирусных смертей в странах с проблематичным здравоохранением низка.





fler написав: Да, с Британией погорячилась, но за пару дней наверстаете , с бустером у вас это легко получается Да, с Британией погорячилась, но за пару дней наверстаете , с бустером у вас это легко получается



В Україні вперше виявили штам «Омікрон» — інфікований підхопив його в ОАЕ



В Україні вперше виявили штам «Омікрон» — інфікований підхопив його в ОАЕ

И Вам не кашлять

IgA

сами написали, сами посмеялись сами написали, сами посмеялись

Так получилось?

