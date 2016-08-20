Епідемія коронавірусу в Україні та світі

LifeSiteNews (или просто LifeSite ) — канадский католический консервативный сайт, выступающий против абортов, и новостное издание. LifeSiteNews публиковал вводящую в заблуждение информацию и теории заговора , а в 2021 году был заблокирован на некоторых платформах социальных сетей за распространение дезинформации о COVID-19.



LifeSiteNews регулярно публикует теории заговора . [7] [24] [25] Сайт опубликовал вводящие в заблуждение утверждения о попытках Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года и статьи в поддержку кампании « Остановите воровство », преследующей ту же цель. [26] [6] Некоторые статьи на веб-сайте используют тег « Новый мировой порядок », [6] название теории заговора, которая выдвигает гипотезу о тайно возникающем тоталитарном мировом правительстве. [25]



LifeSiteNews опубликовал дезинформацию о вакцинах от COVID-19 . [27] [28] [29] [30] [31] В ноябре 2022 года LifeSiteNews продвигал антипрививочный фильм « Умер внезапно » . [32]





Сайт проверки фактов Snopes описал LifeSiteNews в 2016 году как «известного поставщика вводящей в заблуждение информации». [23] Пол Мозес написал для Commonweal в 2021 году, что освещение LifeSiteNews «симулирует журналистскую точность, но вводит в заблуждение из-за упущения». [14]





Канал LifeSiteNews на YouTube был заблокирован в феврале 2021 года за постоянное распространение дезинформации о COVID-19. В одном видео утверждалось, что COVID-19 был «величайшим розыгрышем, когда-либо совершенным над ничего не подозревающей публикой». Другой пропагандировал антипрививочные настроения, поставил под сомнение эффективность вакцин против COVID-19 и заявил, что COVID-19 «на самом деле не убивает людей направо и налево, которые в любом случае, вероятно, не умрут в течение года». Эти утверждения противоречили научному консенсусу и отчетам таких органов, как Всемирная организация здравоохранения , и нарушали политику YouTube в отношении распространения дезинформации о здоровье. [35]



LifeSiteNews был навсегда заблокирован в Facebook в мае 2021 года за нарушение политики, запрещающей дезинформацию о COVID-19. [12] [36] Согласно LifeSiteNews , Facebook заявил, что запрет был связан с их политикой удаления учетных записей, выступающих против вакцинации, а представитель Facebook якобы обвинил LifeSiteNews в распространении «ложной информации о COVID-19, которая может способствовать причинению физического вреда». [12] В совместном заявлении, подписанном Media Matters for America , GLAAD , Human Rights Campaign и NARAL Pro-Choice America , говорится, что они собрали и отправили в Facebook более 100 сообщений отLifeSiteNews , которые якобы распространяли дезинформацию о COVID-19 и вакцинах. Они добавили, что, по их мнению, Facebook должен был запретить группу «несколько лет назад» за использование платформы для «продвижения своего пагубного экстремизма против ЛГБТК и против выбора». [37] [38] [39]