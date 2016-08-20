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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5030503150325033

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 64
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
11
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:31

  beee написав:Колоти треба всім.
Умники с нормальным иммунитетом сами не умирают, а плодят мутации

  beee написав:прививки лишь в редких случаях ведут к возникновению мутаций вируса ...
Уже вроде всё обсосанно)


Схоже, Ви не зовсім розумієте, що відбувається у тих країнах, де масово вкололи бустери. Якщо коротко - там зараз підраховують кількість "один на мільйон" і ця кількість зростає.
Якщо науково, то давно відомо, що будь-яке втручання в природній імунітет людини є вкрай небажаним, тому що може мати летальні наслідки, навіть через роки. В ситуації з ковідними вакцинами (переважно мрнк-типу) ми бачимо ці наслідки вже зараз.((
Тому на питання про те, чи варто було колоти всіх чи лише тих, у кого була реальна загроза життю, як на мене, відповідь вже очевидна.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 01:16

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  fler написав:Відмічено кореляцію надлишкових смертей без COVID з розгортанням весняного бустера вакцини в квітні та травні

https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/

LifeSiteNews (или просто LifeSite ) — канадский католический консервативный сайт, выступающий против абортов, и новостное издание. LifeSiteNews публиковал вводящую в заблуждение информацию и теории заговора , а в 2021 году был заблокирован на некоторых платформах социальных сетей за распространение дезинформации о COVID-19.

LifeSiteNews регулярно публикует теории заговора . [7] [24] [25] Сайт опубликовал вводящие в заблуждение утверждения о попытках Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года и статьи в поддержку кампании « Остановите воровство », преследующей ту же цель. [26] [6] Некоторые статьи на веб-сайте используют тег « Новый мировой порядок », [6] название теории заговора, которая выдвигает гипотезу о тайно возникающем тоталитарном мировом правительстве. [25]

LifeSiteNews опубликовал дезинформацию о вакцинах от COVID-19 . [27] [28] [29] [30] [31] В ноябре 2022 года LifeSiteNews продвигал антипрививочный фильм « Умер внезапно » . [32]


Сайт проверки фактов Snopes описал LifeSiteNews в 2016 году как «известного поставщика вводящей в заблуждение информации». [23] Пол Мозес написал для Commonweal в 2021 году, что освещение LifeSiteNews «симулирует журналистскую точность, но вводит в заблуждение из-за упущения». [14]


Канал LifeSiteNews на YouTube был заблокирован в феврале 2021 года за постоянное распространение дезинформации о COVID-19. В одном видео утверждалось, что COVID-19 был «величайшим розыгрышем, когда-либо совершенным над ничего не подозревающей публикой». Другой пропагандировал антипрививочные настроения, поставил под сомнение эффективность вакцин против COVID-19 и заявил, что COVID-19 «на самом деле не убивает людей направо и налево, которые в любом случае, вероятно, не умрут в течение года». Эти утверждения противоречили научному консенсусу и отчетам таких органов, как Всемирная организация здравоохранения , и нарушали политику YouTube в отношении распространения дезинформации о здоровье. [35]

LifeSiteNews был навсегда заблокирован в Facebook в мае 2021 года за нарушение политики, запрещающей дезинформацию о COVID-19. [12] [36] Согласно LifeSiteNews , Facebook заявил, что запрет был связан с их политикой удаления учетных записей, выступающих против вакцинации, а представитель Facebook якобы обвинил LifeSiteNews в распространении «ложной информации о COVID-19, которая может способствовать причинению физического вреда». [12] В совместном заявлении, подписанном Media Matters for America , GLAAD , Human Rights Campaign и NARAL Pro-Choice America , говорится, что они собрали и отправили в Facebook более 100 сообщений отLifeSiteNews , которые якобы распространяли дезинформацию о COVID-19 и вакцинах. Они добавили, что, по их мнению, Facebook должен был запретить группу «несколько лет назад» за использование платформы для «продвижения своего пагубного экстремизма против ЛГБТК и против выбора». [37] [38] [39]



Доколе кормиться помойками?! Доколе носить фекалии в приличное (с виду) общество?

Ранее вы как-то носили ссылки с журнала "Ланцет", чем они сейчас вам не нравятся



Понимание истинного влияния пандемии COVID-19 на смертность имеет решающее значение для принятия решений в области общественного здравоохранения. Наш анализ показывает, что 18,2 миллиона (95% UI 17,1–19,6) человек умерли во всем мире из-за пандемии COVID-19 (измеряемой по избыточной смертности) между началом пандемии (1 января 2020 г.) и на конец декабря 2021 г., что в 3,07 раза (2,88–3,30) превышает зарегистрированное число смертей, связанных с COVID-19. Наши выводы показывают, что полное воздействие пандемии было намного больше, чем предполагает официальная статистика.


29Имеются убедительные доказательства того, что в период пандемии увеличились показатели тревоги и депрессии, что может привести к увеличению смертности от самоубийств;30, 31однако на сегодняшний день свидетельств повышения смертности от самоубийств мало, за исключением Японии, где число зарегистрированных смертей от самоубийств увеличилось во время пандемии.32И наоборот, смертность от опиоидов увеличилась в одних штатах США и снизилась в других по сравнению с ожидаемыми уровнями.33, 34, 35,




  fler написав:В ситуації з ковідними вакцинами (переважно мрнк-типу) ми бачимо ці наслідки вже зараз.((

Чи можна побачити ці дослідження причинно-наслідкового зв'язку?
Бо все, що непомийне, стверджує, що як сама хвороба для перехворівщих, так і недоотримана своєчасно допомога через перенавантаження системи охорони здоров'я під час пандемії, все це зараз є причинами , що смертність і далі є вище нормативної. Про це кажуть науковці. Я завжди вважав, що люди з науковою ступінню довіряють науковцям, а не шарлатанам з католичних помийних сайтів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:01

Мені ця історія з викриттям "шкідливості вакцинації" чимось нагадує галас про закупівлі Міноборони. Всі знають, що там "нечисто", але розуміють, що правди не дізнаємося ніколи.
Чому вакцинація закінчилася раптово в усіх країнах? Адже відсотки вакцинованих не були у всіх однакові, так само як і летальність. Хотаб нам доводив, що у вакцинованих на понад 50% країнах, летальність хворих на ковід значно впала. Чому тоді інші країни не продовжили вакцинацію до необхідного рівня?
До речі, мені вчора написали з рф: "У нас зараз дурдом відбувається, всі хворіють. Вірус якийсь." Глянула статистику, там 60% вакциновано, з яких 13,5% трьома дозами (тобто бустер отримали).
Практично щодня користуюсь метро. Не бачу поголовно хворих, хоча їду не в робочку і всеодно людей чимало. Іноді чую як хтось кашлянув, один-два на весь вагон у масках. У нас війна, всі на нервах, у стресі, харчуються гірше, ніж раніше, тому що часто немає світла, багато втратили роботу (доходи)... Тобто за таких умов у розпал епідсезону мало би бути хворих "до фіга і трошки". Де вони?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:58

fler, помірний стрес мобілізує організм,а сильний-руйнує.Досвід 2-оі Світовоі війни показав суттєве зменшення рівня захворюваності.
tatmech
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