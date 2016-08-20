Какой стеснительный стал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 січ, 2023 20:43
Додано: Сер 25 січ, 2023 21:37
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Додано: Нед 05 бер, 2023 15:57
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Данные, регулярно собираемые статистической организацией при ЕС Eurostat, свидетельствуют о том, что шведский метод борьбы с коронавирусом оказался самым эффективным в Европе, если судить по показателям смертности.
Напомним, что этот метод заключался в отказе от карантина и прочих чрезвычайных мер. За это шведов в свое время изрядно критиковали. В итоге, однако, время доказало их правоту. По итогам 2020-2022, в этой стране - наименьшая "избыточная смертность" (временное увеличение смертности в популяции по сравнении с ожидаемой). То есть, ковид Швеция пережила с наименьшими потерями по сравнениями с остальными европейскими странами.
Зрада зрадонька
Додано: Нед 05 бер, 2023 16:20
Ромасик ,
А у Польши, Болгарии и Словакии были самые жесткие ограничения?
А у рашистов, где в 2021 году было +30% смертность, ух жесткие ограничения были
У Украины, где в 2021 году +20% - жесткач был с ограничениями? Из дома не выходили?))
Додано: Нед 05 бер, 2023 17:33
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
В Польше довольно жестко.
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:48
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
У Франції дуже жорсткий карантин був, доходило до заборон на переміщення між провінціями і вона там у списку не сильно гірше Швеції.
Додано: Сер 08 бер, 2023 22:20
1 Країна з найменшими обмеженнями отримала найменшу смертність
2 Всі інші вводячи жорсткі правила карантину( точно жорсткіші ніж шведи) - отримали результати в
2 рази Німеччина, ,Фінляндія-сусіди Швеції
2,3 рази - Франція
2,5 рази - Естонія , Латвія
3 рази - Греція
4,5 рази-Болгарія.....
Може вистарчить розуму признати свою власну помилку?
Простий алгоритм признання
Якщо обмеження не дали кращого результату в порівнянні з відсутністю обмежень -то навіщо вони тоді вводились?
Це в совку ( з яким Ви зараз воюєте) - треба обмежити свободу усіх на догоду ідеологічній фантазії ( яка по факту виявилась ще й програшною)
Додано: Чет 09 бер, 2023 08:00
пожалуй, все-таки, рядом с каждым государством желательно разместить значение процента привитого населения.
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