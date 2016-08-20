Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Я дивуюсь як такий примітивний організм як ти - ще допущений до польотів....
1 Є статистика
Статистика каже
Шведи обмежували боротьбу з ковідом - отримали найменшу зміну загальної смертності
Фіни або Італійці боролись з ковідом - отримали в рази більші зміни загальної смертності.
2 Виходячи з п1
Шведи не борячись з ковідом отримали мінус 4%...
Висновок - ковід створив проблем на 4%
Італійці боролись і отримали проблем на 19%
Висновок
Ковід так само як і у шведів забрав своїх 4% і ще 15% забрала боротьба...
Тепер про алкоголізм
Алкоголізм - це хвороба....але при цьому ти спокійно можеш купити алкоголь в десятках тисяч торгівельних точок.
Для того щоб боротьба з алкоголізмом проводилась по аналогії з ковідом..то такий приклад існує..
Сухий Закон в США....
Так от після тотальної заборони алкоголю(тотального ковідного карантину і поголовних щеплень) - алкоголіків менше не стало....
Дійшло мурзілка?