да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 18:23
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...
Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:33
Еще немного, как это делалось…
Додано: Суб 11 бер, 2023 14:41
трудно сказать как актуальна ветка сейчас у нас. глянул - в мире жизнь продолжается, обсуждают.
великобритания, скандал с WhatsApp leaks.
в штатах не забывают эту тему
Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:15
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Всесвітня організація охорони здоров’я відсьогодні скасовує статус пандемії COVID-19.
Слава усім незайманим!
Додано: П'ят 05 тра, 2023 20:08
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Додано: Сер 13 вер, 2023 17:18
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
зараз у нас в офісі зараз хворіють ковідом робили тести на слюну ))
|