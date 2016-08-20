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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5032503350345035

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 69
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
12
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
33%
23
Зробив 2 щеплення і досить
13%
9
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
22
Інше
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:23

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:33

https://www.telegraph.co.uk/news/lockdown-files/

Еще немного, как это делалось…
medeivalb
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:41

  cohan написав:да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...

трудно сказать как актуальна ветка сейчас у нас. глянул - в мире жизнь продолжается, обсуждают.

великобритания, скандал с WhatsApp leaks.

https://www.independent.co.uk/news/uk/p ... 94763.html

https://www.independent.co.uk/news/uk/p ... 94773.html

https://www.bbc.com/news/uk-politics-64870505

в штатах не забывают эту тему

https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/ ... and-safety
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:15

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Всесвітня організація охорони здоров’я відсьогодні скасовує статус пандемії COVID-19.

Слава усім незайманим!
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 20:08

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Hotab написав:Виявляється є така подія,


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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:18

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

зараз у нас в офісі зараз хворіють ковідом робили тести на слюну :)))
yama
 
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