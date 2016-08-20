да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 18:23
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...
Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:33
Еще немного, как это делалось…
Додано: Суб 11 бер, 2023 14:41
трудно сказать как актуальна ветка сейчас у нас. глянул - в мире жизнь продолжается, обсуждают.
великобритания, скандал с WhatsApp leaks.
в штатах не забывают эту тему
Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:15
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Всесвітня організація охорони здоров’я відсьогодні скасовує статус пандемії COVID-19.
Слава усім незайманим!
Додано: П'ят 05 тра, 2023 20:08
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Додано: Сер 13 вер, 2023 17:18
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
зараз у нас в офісі зараз хворіють ковідом робили тести на слюну ))
Додано: Сер 13 вер, 2023 18:46
Не було, не було і ось знову Чи однаково хворіють щеплені та нещеплені? Хто легше хворіє?
До речі, я хворію вже другий день. Температури немає, слабкість і з носа тече. Заразилася від дитини, що хворіє вже 5-й день, з яких перші два дні з температурою 37,1. Ми не щеплені і тести робити не будемо.
Пару тижнів тому хворів мій чоловік (свого часу двічі щеплений коронаваком). Мав температуру теж 37-37,2, нежить і головний біль. Видужав за три дні (пігулки ковтав).
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