Епідемія коронавірусу в Україні та світі

yama написав:зараз у нас в офісі зараз хворіють ковідом робили тести на слюну ))
Не було, не було і ось знову Чи однаково хворіють щеплені та нещеплені? Хто легше хворіє? До речі, я хворію вже другий день. Температури немає, слабкість і з носа тече. Заразилася від дитини, що хворіє вже 5-й день, з яких перші два дні з температурою 37,1. Ми не щеплені і тести робити не будемо. Пару тижнів тому хворів мій чоловік (свого часу двічі щеплений коронаваком). Мав температуру теж 37-37,2, нежить і головний біль. Видужав за три дні (пігулки ковтав).
yama написав:зараз у нас в офісі зараз хворіють ковідом робили тести на слюну ))
Не було, не було і ось знову Чи однаково хворіють щеплені та нещеплені? Хто легше хворіє? До речі, я хворію вже другий день. Температури немає, слабкість і з носа тече. Заразилася від дитини, що хворіє вже 5-й день, з яких перші два дні з температурою 37,1. Ми не щеплені і тести робити не будемо. Пару тижнів тому хворів мій чоловік (свого часу двічі щеплений коронаваком). Мав температуру теж 37-37,2, нежить і головний біль. Видужав за три дні (пігулки ковтав).
Просто застуда чи таки ковід? Імхо про ковід давно всі забули. Хоча, коли я хворів восени 2020,це була найважча "застуда" в моєму житті