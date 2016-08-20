RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5033503450355036

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 69
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
12
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
33%
23
Зробив 2 щеплення і досить
13%
9
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
22
Інше
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 23:49

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Hotab написав:Теж. До джогингу повернувся лише через кілька місяців.
І ламало пояс так, що після 3 безсонних ночей таки вколов діклофінак і лише тоді почав спати.
Я за час хвороби схуд десь на 3 кг, а до джогінгу повернувсі тільки навесні
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33750
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1399 раз.
Подякували: 7825 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 5033503450355036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22928326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Системи обліку валютних операцій обмінників в Україні
nazwin » Сер 24 сер, 2022 19:11
0 2645
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 19:11
nazwin
Що відбувається з реальним курсом долара в Україні - вже 26, 1, 2
R2 » П'ят 19 сер, 2016 15:55
16 7308
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 сер, 2016 16:38
innok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1948)
14.09.2023 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.