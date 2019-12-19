Прибутковість по банківських вкладах в останні місяці стрімко знижується
Дивися повний текст Українці активно несуть гроші в банки: що буде з відсотками за вкладами.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:10
Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці активно несуть гроші в банки: що буде з відсотками за вкладами.
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:10
Знову заганяють оленів.
Напевно думають що ще багато залишилось і вірять банкам. При гарантованій сумі в 200к, і навіть якщо меньший депозит не має гаравнтії, що кошти віддадуть відразу. Будеш ходити до банку як на роботудля отримання своїх же грошей.
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:08
Все мои знакомые уходят в Кеш и переводят в валюту
Некоторые продают излишки жилья в Киеве и тоже валят в кеш...
Ни кто не верит в Зеленую экономику.
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:59
Re: Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
правильно делают - не в матрасах же хранить в такое неспокойное время. Вот даже активные форумчане, некогда доллароматрасники активно идут в банки, попутно частично переодевшись в гривну
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:29
Если открывать каждый месяц новый депозит с правом пополнения на 1год, можно значительно придержать свои высокие % пока остальные падают % ...
Но что я заметил по графикам, так как только доллар хочет сделать очередной прыжок, то в Украине снижают ставки в гривне...
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:20
Все понимают. что в долгосрочной перспективе гривна не вариант. Хранить деньги дома тоже. Для тех у кого меньше 100т$ инвестировать особо тоже некуда. Остается норм банк в валюте на околонулевой процент и ждать падение гривны.
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