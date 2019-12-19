Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
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Surfer написав:правильно делают - не в матрасах же хранить в такое неспокойное время. Вот даже активные форумчане, некогда доллароматрасники активно идут в банки, попутно частично переодевшись в гривну
Все понимают. что в долгосрочной перспективе гривна не вариант. Хранить деньги дома тоже. Для тех у кого меньше 100т$ инвестировать особо тоже некуда. Остается норм банк в валюте на околонулевой процент и ждать падение гривны.
Давайте за ВСЕХ вы не будете расписываться ? Сразу глупостью и предубежденностью веет. За все свое время существования - а это более 20 лет - точно долгосрочная перспектива - гривна уже доказала МНОГОКРАТНУЮ выгоду при размещении ее на банковский депозит по сравнению с околонулевыми или матрасными %% валюты, даже с учетом всех девалов.
а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...