Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...

Додано: Вів 28 січ, 2020 09:04

Surfer при падении курса с 5 на 8 народ влетел оху-но плюс мараторий. но некоторым казалось мало хотим праздника дальше и получили-потом с 8- до 12 и с 12- до 30 и банкопад когда некоторым выдавали по 8 а на улице 27 так как банк был тупо заморожен .Сегодня имеем- Гончарук который говорит что он тупой и плюс ворьё которое сидит в Нацбанке и полностью отморозки в судовой системе и чинуши власти смотрят на народ как на бы-ло а про дыры в бюджете молчу-и кто то при этом несёт деньги в банк -тут банальная психиатрия