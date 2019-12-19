Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...

Додано: Вів 28 січ, 2020 23:26

Rainbow написав: И кто бы что не говорил, а люди которые последние 5 лет размещали депозиты в гривне остались в огромном плюсе. И кто бы что не говорил, а люди которые последние 5 лет размещали депозиты в гривне остались в огромном плюсе.

5 лет - это не особенно долгосрочная перспектива. Вон на ОВГЗ предлагают уже на 7 лет заморозить и даже есть желающие. Ну да, в 2015-2020 в гривне было хорошо. А у меня сложилось значимо вложиться в гривну несколько раньше, с 2005го. В 2014м потерял столько, что зарёкся в гривне иметь что-то, кроме текущих расходов.Если на всё время существования гривны посмотреть, то, если не учитывать банкопады, банковский депозит в гривне может и дотягивает по доходности до валютного (ой, не факт. Чуть выше приведены выкладки, что безбожно пролетает). Но тут ещё гривневым помогало отсутствие налогов на проценты по депозиту до недавнего времени (валютный больше выигрывает от курса, чем от процентов, на нём налог не так заметен) и ревал последнего года. А дальше... Вот в конце декабря продал немного долларов по 23.5 и 23.9 и положил на текущий депозит. За вычетом налогов капнуло за это время что-то типа 0.5-0.6%. Сейчас бы продал по 24.5, т.е. даже без депозитов получил бы 3.4%. Вот и вся великая выгода гривневых вложений. Кому-то нравится.