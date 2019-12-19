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Українці активно несуть
гроші в банки: що буде з...

Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:20

  Surfer написав:
  ssnet написав:
  Surfer написав:правильно делают - не в матрасах же хранить в такое неспокойное время. Вот даже активные форумчане, некогда доллароматрасники активно идут в банки, попутно частично переодевшись в гривну

Все понимают. что в долгосрочной перспективе гривна не вариант. Хранить деньги дома тоже. Для тех у кого меньше 100т$ инвестировать особо тоже некуда. Остается норм банк в валюте на околонулевой процент и ждать падение гривны.


Давайте за ВСЕХ вы не будете расписываться ? Сразу глупостью и предубежденностью веет. За все свое время существования - а это более 20 лет - точно долгосрочная перспектива - гривна уже доказала МНОГОКРАТНУЮ выгоду при размещении ее на банковский депозит по сравнению с околонулевыми или матрасными %% валюты, даже с учетом всех девалов.


а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:04

  wild.tomcat написав:
а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...


Безусловно держал ! Все проверено на практике. Чем абсолютно доволен !
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:04

Surfer при падении курса с 5 на 8 народ влетел оху-но плюс мараторий. но некоторым казалось мало хотим праздника дальше и получили-потом с 8- до 12 и с 12- до 30 и банкопад когда некоторым выдавали по 8 а на улице 27 так как банк был тупо заморожен .Сегодня имеем- Гончарук который говорит что он тупой и плюс ворьё которое сидит в Нацбанке и полностью отморозки в судовой системе и чинуши власти смотрят на народ как на бы-ло а про дыры в бюджете молчу-и кто то при этом несёт деньги в банк -тут банальная психиатрия
gering
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38

gering
Давайте ради справедливости вспомним и о тех, кому выдавали по курсу 27, а за окном 24 :!:

И кто бы что не говорил, а люди которые последние 5 лет размещали депозиты в гривне остались в огромном плюсе.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:57

  Surfer написав:
  ssnet написав:
  Surfer написав:правильно делают - не в матрасах же хранить в такое неспокойное время. Вот даже активные форумчане, некогда доллароматрасники активно идут в банки, попутно частично переодевшись в гривну

Все понимают. что в долгосрочной перспективе гривна не вариант. Хранить деньги дома тоже. Для тех у кого меньше 100т$ инвестировать особо тоже некуда. Остается норм банк в валюте на околонулевой процент и ждать падение гривны.


Давайте за ВСЕХ вы не будете расписываться ? Сразу глупостью и предубежденностью веет. За все свое время существования - а это более 20 лет - точно долгосрочная перспектива - гривна уже доказала МНОГОКРАТНУЮ выгоду при размещении ее на банковский депозит по сравнению с околонулевыми или матрасными %% валюты, даже с учетом всех девалов.

+1. Жаль, люди плохо считают у нас и действуют по клише "Все говорят". Гривна выгодна для накопления в определенных случаях. Имея на руках 30к-40k usd уже можно смотреть в сторону инвестирования в ту же недвижимость, что намного выгоднее депозитов.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:03

Re: Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...

Активно стовбляться, точніше застовбились хто встиг під смачні %% Ну а далі подивимось, вірю в зебілів, девал і новий ріст %%
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:26

  Surfer написав:
  wild.tomcat написав:
а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...


Безусловно держал ! Все проверено на практике. Чем абсолютно доволен !


поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:02

  SMOKE написав:
  Surfer написав:
  ssnet написав:Давайте за ВСЕХ вы не будете расписываться ? Сразу глупостью и предубежденностью веет. За все свое время существования - а это более 20 лет - точно долгосрочная перспектива - гривна уже доказала МНОГОКРАТНУЮ выгоду при размещении ее на банковский депозит по сравнению с околонулевыми или матрасными %% валюты, даже с учетом всех девалов.

+1. Жаль, люди плохо считают у нас и действуют по клише "Все говорят". Гривна выгодна для накопления в определенных случаях. Имея на руках 30к-40k usd уже можно смотреть в сторону инвестирования в ту же недвижимость, что намного выгоднее депозитов.

Жители Донецка и Луганска уже наинвестировались недвигу :mrgreen: Со сдачей недвиги в оренду головняка много, а профит сомнительный. Да и при желании куда-то свалить еще ее может быть проблем продать по норм цене. Хотя если гривна норм просядет, можно сходить в КГС и что-то прикупить :)
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:59

SMOKE

Сколько процентов дает у вас недвига?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:26

  Rainbow написав:И кто бы что не говорил, а люди которые последние 5 лет размещали депозиты в гривне остались в огромном плюсе.

5 лет - это не особенно долгосрочная перспектива. Вон на ОВГЗ предлагают уже на 7 лет заморозить и даже есть желающие. Ну да, в 2015-2020 в гривне было хорошо. А у меня сложилось значимо вложиться в гривну несколько раньше, с 2005го. В 2014м потерял столько, что зарёкся в гривне иметь что-то, кроме текущих расходов.

Если на всё время существования гривны посмотреть, то, если не учитывать банкопады, банковский депозит в гривне может и дотягивает по доходности до валютного (ой, не факт. Чуть выше приведены выкладки, что безбожно пролетает). Но тут ещё гривневым помогало отсутствие налогов на проценты по депозиту до недавнего времени (валютный больше выигрывает от курса, чем от процентов, на нём налог не так заметен) и ревал последнего года. А дальше... Вот в конце декабря продал немного долларов по 23.5 и 23.9 и положил на текущий депозит. За вычетом налогов капнуло за это время что-то типа 0.5-0.6%. Сейчас бы продал по 24.5, т.е. даже без депозитов получил бы 3.4%. Вот и вся великая выгода гривневых вложений. Кому-то нравится.
moveton
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