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Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:41
Незнаю ни одного человека, который разбогател на депозитах, но знаю многих , кто потерял на них прилично.
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andrein
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