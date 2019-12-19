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Українці активно несуть
гроші в банки: що буде з...

Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:41

Незнаю ни одного человека, который разбогател на депозитах, но знаю многих , кто потерял на них прилично.
andrein
 
Повідомлень: 639
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
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