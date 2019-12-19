Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...

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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:41
Незнаю ни одного человека, который разбогател на депозитах, но знаю многих , кто потерял на них прилично.
Додано: Сер 29 січ, 2020 03:37
Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !
считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.
Эта тема уже многократно обсуждалось на валютной ветке. Средние ставки в ГРН были много выше 17. Даже много выше 20%, и с учетом крайних лет с введенным налоге на депо и относительно низкими ставками. К консенсусу пришли на 20%. В итоге имеем, для простоты приведу таблицу - каждый может просчитать аналогичное :
20% - колонка гривнедепо 6%-баксодепо. по итогу 5,82 в грн против 4 в долларе. Конечные цены в грн приведены к долларовому эквиваленту по курсу 24,6 - хотя и он весьма виртуален - гривна в действительности гораздо крепче - только месяц назад курс был 23, и дальнейшее укрепление гривны временно приостановил внезапный миллиардный откуп НБУ, но это уже другая тема, таким образом, соотношения там еще круче в пользу гривнедепо.
Более интересная картина для тех кто входил в начале нулевых , с пятерочки - правые две колонки. Все же 90-е слишком далекое и сумбурное прошлое. Вот я например основные сумы заводил на депо примерно в это время - с пятерочки за бакс. 8,57:3,21 в пользу гривнедепо перед баксодепо. или почти 9-кратный подьем на гривнедепо в долларовом экевиваленте перед матрасниками.
Но на самом деле что по постам матрасников в этой ветке что в валютной - подавляющее большинство баксовлошенцев - самые настоящие матрасники . никакие не депозитчики. Это только понту ради они тут пытаются подсчеты вести , ошибаясь в элементарных цифрах , дескать что доллар что гривна примерно одинаковы даже с учетом всех девалов. Но такой наглый школьник манипуль , делающий детские ошибки, как вы - попадается впервые . Фигня это все - жалкая попытка оправдаться - когда каждый второй говорит про кеш , бегает по волнам в кедах и т.д.
Более того вашу доллароматрасную сущность выдает то, что вы пытаетесь манипулировать данными давно ушедших дней, без очевидного сопоставления с нынешними реалями - теоретик мамкин, - ведь главный смысл - в теме статьи - как здесь правильно заметили при нынешних околонулевых ставках депо в валюте - что по сути эквивалентно хранению в матрасе или нести в банк на гривнедепо. Таким образом правильнее сравнивать реальное положение вещей с прицелом на будущее - гривнедепо и баксоматрасников-теоретиков, где счет 6:1 в пользу гривнедепо если считать с 1996 года или 9:1 с начала 00х с учетом всех девалов.
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