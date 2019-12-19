RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці активно несуть
гроші в банки: що буде з...

Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:41

Незнаю ни одного человека, который разбогател на депозитах, но знаю многих , кто потерял на них прилично.
andrein
 
Повідомлень: 642
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 03:37

  wild.tomcat написав:
  Surfer написав:
  wild.tomcat написав:
а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...


Безусловно держал ! Все проверено на практике. Чем абсолютно доволен !


поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.


Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !
считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.

Эта тема уже многократно обсуждалось на валютной ветке. Средние ставки в ГРН были много выше 17. Даже много выше 20%, и с учетом крайних лет с введенным налоге на депо и относительно низкими ставками. К консенсусу пришли на 20%. В итоге имеем, для простоты приведу таблицу - каждый может просчитать аналогичное :

Зображення

20% - колонка гривнедепо 6%-баксодепо. по итогу 5,82 в грн против 4 в долларе. Конечные цены в грн приведены к долларовому эквиваленту по курсу 24,6 - хотя и он весьма виртуален - гривна в действительности гораздо крепче - только месяц назад курс был 23, и дальнейшее укрепление гривны временно приостановил внезапный миллиардный откуп НБУ, но это уже другая тема, таким образом, соотношения там еще круче в пользу гривнедепо.

Более интересная картина для тех кто входил в начале нулевых , с пятерочки - правые две колонки. Все же 90-е слишком далекое и сумбурное прошлое. Вот я например основные сумы заводил на депо примерно в это время - с пятерочки за бакс. 8,57:3,21 в пользу гривнедепо перед баксодепо. или почти 9-кратный подьем на гривнедепо в долларовом экевиваленте перед матрасниками.

Но на самом деле что по постам матрасников в этой ветке что в валютной - подавляющее большинство баксовлошенцев - самые настоящие матрасники . никакие не депозитчики. Это только понту ради они тут пытаются подсчеты вести , ошибаясь в элементарных цифрах , дескать что доллар что гривна примерно одинаковы даже с учетом всех девалов. Но такой наглый школьник манипуль , делающий детские ошибки, как вы - попадается впервые :D . Фигня это все - жалкая попытка оправдаться - когда каждый второй говорит про кеш , бегает по волнам в кедах и т.д.
Более того вашу доллароматрасную сущность выдает то, что вы пытаетесь манипулировать данными давно ушедших дней, без очевидного сопоставления с нынешними реалями - теоретик мамкин, - ведь главный смысл - в теме статьи - как здесь правильно заметили при нынешних околонулевых ставках депо в валюте - что по сути эквивалентно хранению в матрасе или нести в банк на гривнедепо. Таким образом правильнее сравнивать реальное положение вещей с прицелом на будущее - гривнедепо и баксоматрасников-теоретиков, где счет 6:1 в пользу гривнедепо если считать с 1996 года или 9:1 с начала 00х с учетом всех девалов.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 14.11.13
Подякував: 158 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:48

  Surfer написав:
  wild.tomcat написав:
поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.


Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !
считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.




друже, ви таки рахувати не вмієте. і таки я включив розрахунок вихідну суму, тому що вона у вас як була так і залишилася. а ви собі копіть гривню далі і вважайте її недооціненою. рахуйте індекс бігмаку. тільки в баланс україни не забувайте заглядати і на статистику виробництва, якщо правда ті числа вам про щось розкажуть.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 876
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:23

  wild.tomcat написав:
  Surfer написав:
  wild.tomcat написав:
поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.


Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !
считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.




друже, ви таки рахувати не вмієте. і таки я включив розрахунок вихідну суму, тому що вона у вас як була так і залишилася. а ви собі копіть гривню далі і вважайте її недооціненою. рахуйте індекс бігмаку. тільки в баланс україни не забувайте заглядати і на статистику виробництва, якщо правда ті числа вам про щось розкажуть.


думаете скоро снова девал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3582
З нами з: 21.04.11
Подякував: 519 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 26 гру, 2019 16:34
51 4935
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 14:09
_hunter
Українці стали частіше купувати квартири і будинки
R2 » Вів 28 січ, 2020 09:23
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 09:24
p_a_l
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... 1, 2, 3
R2 » Чет 19 гру, 2019 09:10
29 4115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 14:06
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.