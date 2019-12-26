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гроші в банки: що буде з...

Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:41

Незнаю ни одного человека, который разбогател на депозитах, но знаю многих , кто потерял на них прилично.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 03:37

  wild.tomcat написав:
  Surfer написав:
  wild.tomcat написав:
а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...


Безусловно держал ! Все проверено на практике. Чем абсолютно доволен !


поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.


Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !
считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.

Эта тема уже многократно обсуждалось на валютной ветке. Средние ставки в ГРН были много выше 17. Даже много выше 20%, и с учетом крайних лет с введенным налоге на депо и относительно низкими ставками. К консенсусу пришли на 20%. В итоге имеем, для простоты приведу таблицу - каждый может просчитать аналогичное :

Зображення

20% - колонка гривнедепо 6%-баксодепо. по итогу 5,82 в грн против 4 в долларе. Конечные цены в грн приведены к долларовому эквиваленту по курсу 24,6 - хотя и он весьма виртуален - гривна в действительности гораздо крепче - только месяц назад курс был 23, и дальнейшее укрепление гривны временно приостановил внезапный миллиардный откуп НБУ, но это уже другая тема, таким образом, соотношения там еще круче в пользу гривнедепо.

Более интересная картина для тех кто входил в начале нулевых , с пятерочки - правые две колонки. Все же 90-е слишком далекое и сумбурное прошлое. Вот я например основные сумы заводил на депо примерно в это время - с пятерочки за бакс. 8,57:3,21 в пользу гривнедепо перед баксодепо. или почти 9-кратный подьем на гривнедепо в долларовом экевиваленте перед матрасниками.

Но на самом деле что по постам матрасников в этой ветке что в валютной - подавляющее большинство баксовлошенцев - самые настоящие матрасники . никакие не депозитчики. Это только понту ради они тут пытаются подсчеты вести , ошибаясь в элементарных цифрах , дескать что доллар что гривна примерно одинаковы даже с учетом всех девалов. Но такой наглый школьник манипуль , делающий детские ошибки, как вы - попадается впервые :D . Фигня это все - жалкая попытка оправдаться - когда каждый второй говорит про кеш , бегает по волнам в кедах и т.д.
Более того вашу доллароматрасную сущность выдает то, что вы пытаетесь манипулировать данными давно ушедших дней, без очевидного сопоставления с нынешними реалями - теоретик мамкин, - ведь главный смысл - в теме статьи - как здесь правильно заметили при нынешних околонулевых ставках депо в валюте - что по сути эквивалентно хранению в матрасе или нести в банк на гривнедепо. Таким образом правильнее сравнивать реальное положение вещей с прицелом на будущее - гривнедепо и баксоматрасников-теоретиков, где счет 6:1 в пользу гривнедепо если считать с 1996 года или 9:1 с начала 00х с учетом всех девалов.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:48

  Surfer написав:
  wild.tomcat написав:
поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.


Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !
считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.




друже, ви таки рахувати не вмієте. і таки я включив розрахунок вихідну суму, тому що вона у вас як була так і залишилася. а ви собі копіть гривню далі і вважайте її недооціненою. рахуйте індекс бігмаку. тільки в баланс україни не забувайте заглядати і на статистику виробництва, якщо правда ті числа вам про щось розкажуть.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:23

  wild.tomcat написав:
  Surfer написав:
  wild.tomcat написав:
поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.


Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !
считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.




друже, ви таки рахувати не вмієте. і таки я включив розрахунок вихідну суму, тому що вона у вас як була так і залишилася. а ви собі копіть гривню далі і вважайте її недооціненою. рахуйте індекс бігмаку. тільки в баланс україни не забувайте заглядати і на статистику виробництва, якщо правда ті числа вам про щось розкажуть.


думаете скоро снова девал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:59

Да. https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... -za-dollar
oleg_dedov1994
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:27

  wild.tomcat написав:
  Surfer написав:
  wild.tomcat написав:
поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.


Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !
считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.




друже, ви таки рахувати не вмієте. і таки я включив розрахунок вихідну суму, тому що вона у вас як була так і залишилася. а ви собі копіть гривню далі і вважайте її недооціненою. рахуйте індекс бігмаку. тільки в баланс україни не забувайте заглядати і на статистику виробництва, якщо правда ті числа вам про щось розкажуть.


Как все запущено - формулы видно слишком сложно для современных школьников, что ж попробуем в столбик для наглядности :

$500 под ваших 6% годовых :
500
530
561,80
595,51
631,24
669,11
709,26
751,82
796,92
844,74
895,42
949,15
1006,10
1066,46
1130,45
1198,28
1270,18
1346,39
1427,17
1512,80
1603,57
1699,78
1801,77


В финальных 1802 , $500 изначальных уже включены , вы же ее включили еще раз в итоге получив 2301 !

Вообще добавить к долларовой сумме ПОВТОРНО $500 по итогу 22 лет и добавить 1000 грн к гривневой , которые по сегодняшнему курсу составляют около $40 - "для більш разючої різниці" - наглейшая манипуляция - и еще быть настолько дремучим чтобы при этом продолжать настаивать на своей правоте. Это же уровень арифметики 3-го класса - и тот не пройден. И еще 2 таких же "одаренных" жертвы современного образования отлайкали эту ересь : RomanTik , gorykiy . Вот он уровень баксоматрасников - ничего не скажешь - дикари !

Кстати на днях забрал очередной "фонд" для перебазирования на заранее подготовленные вкусные депо - столбы - даже не думаю с оленями бегать за зеленым ягелем, несмотря на очередную панику. Все таки доказано несколькими десятилетиями - гривнадепо работают много лучше баксоматрасных накоплений, для тех кто действительно умеет считать.

Но ничего не имею против - кормите дальше клопов подматрасных своей зеленью, нам больше %% по депо достанется !
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:14

  Surfer написав:
Как все запущено - формулы видно слишком сложно для современных школьников, что ж попробуем в столбик для наглядности :

$500 под ваших 6% годовых :
500
530
561,80
595,51
631,24
669,11
709,26
751,82
796,92
844,74
895,42
949,15
1006,10
1066,46
1130,45
1198,28
1270,18
1346,39
1427,17
1512,80
1603,57
1699,78
1801,77


В финальных 1802 , $500 изначальных уже включены , вы же ее включили еще раз в итоге получив 2301 !

Вообще добавить к долларовой сумме ПОВТОРНО $500 по итогу 22 лет и добавить 1000 грн к гривневой , которые по сегодняшнему курсу составляют около $40 - "для більш разючої різниці" - наглейшая манипуляция - и еще быть настолько дремучим чтобы при этом продолжать настаивать на своей правоте. Это же уровень арифметики 3-го класса - и тот не пройден. И еще 2 таких же "одаренных" жертвы современного образования отлайкали эту ересь : RomanTik , gorykiy . Вот он уровень баксоматрасников - ничего не скажешь - дикари !

Кстати на днях забрал очередной "фонд" для перебазирования на заранее подготовленные вкусные депо - столбы - даже не думаю с оленями бегать за зеленым ягелем, несмотря на очередную панику. Все таки доказано несколькими десятилетиями - гривнадепо работают много лучше баксоматрасных накоплений, для тех кто действительно умеет считать.

Но ничего не имею против - кормите дальше клопов подматрасных своей зеленью, нам больше %% по депо достанется !


нехай так, таки помилився, нехай 1801 юсд. це не принципово. зберігайте, прапор в руки. затарюйтесь заспокійливим, і при девалі згодиться, і коли черговий фонд забирати будете теж.

пс про школярів тут голосніше всіх кричать такі школяри-піонери як ви. ви на дату глянули хоча б, я тут з 09 року на канікулах. і взагалі, правила хорошого тону і взагалі здоровий глузд і інстинкт самозбереження говорять про те що за сленгом непогано б слідкуати було. так що, піонер, фільтр включай, коли з незнайомими людьми спілкуєшся.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:43

  wild.tomcat написав:
пс про школярів тут голосніше всіх кричать такі школяри-піонери як ви. ви на дату глянули хоча б, я тут з 09 року на канікулах. і взагалі, правила хорошого тону і взагалі здоровий глузд і інстинкт самозбереження говорять про те що за сленгом непогано б слідкуати було. так що, піонер, фільтр включай, коли з незнайомими людьми спілкуєшся.


пионер и хамло необразованное , начавшее хамитиь здесь именно ты, так что слейся уже. А на финансе я с начала нулевых , опять делает выводы исходя из своего плинтусного уровня развития - все как обычно.
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