Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.
Дивися повний текст Кіберполіція провела обшуки в IT-компанії, яка працювала з онлайн-казино.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 09:39
Кіберполіція провела обшуки в IT-компанії, яка працювала...
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Дивися повний текст Кіберполіція провела обшуки в IT-компанії, яка працювала з онлайн-казино.
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:44
adikali ..реальные инвесторы в такую х..ню бльши денег не вложат..а вот ай-тишникам это лишний повод полумать: а какого х..ра они ЗДЕСЬ делают?!..
П.С... более 400+ недоумков с их "патронами" никак не могут определиться: игорный бизнес это "хорошо" или "не очень", и КТО его будет "крышевать" (бандиты или бюдежт)..и вместо того, чтобы собирать вменяемые доходы с деятельности всяких "космолотов" могут реально попортить нервы и здоровье пару десяткам не самых глупых пацанов...
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