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Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 18:22
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно міністр освіти і науки Ганна Новосад скаржилася, що на 36 тисяч гривень зарплати вона не зможе утримувати дитину. Пані Новосад необхідно просто змінити міністерство.
Дивися повний текст Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік (інфографіка)
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:22
так ось ти яке -найуспішніше міністерство
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:38
Почуваються, напевно, весело та спортивно.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:43
А чому у слуг зарплатня у сотні разів більша ніж у тих,кому вони служать???
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:55
ничего не меняется на проклятом месте.
одни удаки сменили других.
а оплачиваем мы с вами.
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Tabak
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