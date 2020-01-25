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Чиновники отримали величезні
зарплати під Новий рік...

Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:22

Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно міністр освіти і науки Ганна Новосад скаржилася, що на 36 тисяч гривень зарплати вона не зможе утримувати дитину. Пані Новосад необхідно просто змінити міністерство.

Дивися повний текст Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік (інфографіка).
R2
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так ось ти яке -найуспішніше міністерство
ruslan42212
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Почуваються, напевно, весело та спортивно.
Odessit-investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:43

А чому у слуг зарплатня у сотні разів більша ніж у тих,кому вони служать???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:55

ничего не меняется на проклятом месте.
одни удаки сменили других.
а оплачиваем мы с вами.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:31

Аж душа радуется что мы Эвропу нагоняем хоть где-то. Правда потом...
Дефицит бюджета Украины составил 78,050 миллиарда гривень, что на 32% выше, чем годом ранее.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46417 ... od-na-tret
Но то побочный эффект развития или деградации...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:00

1) Заступники міністра отримують більше самого міністра, якось дивно? 2) Тепер ясно чому міністерка освіти і науки плакалась про 36 тисяч грн зарплати - звісно мало порівняно із заступниками, водночас звісно багато порівняно із пересічним громадянином( Ясно, що бардак продовжується, нажаль.
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:05

Re: Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...

777serg87 написав:1) Заступники міністра отримують більше самого міністра, якось дивно? 2) Тепер ясно чому міністерка освіти і науки плакалась про 36 тисяч грн зарплати - звісно мало порівняно із заступниками, водночас звісно багато порівняно із пересічним громадянином( Ясно, що бардак продовжується, нажаль.


Там все просто, во избежании резонанса часть министерских доходов －премии - провели через замов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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