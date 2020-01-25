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Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:22
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно міністр освіти і науки Ганна Новосад скаржилася, що на 36 тисяч гривень зарплати вона не зможе утримувати дитину. Пані Новосад необхідно просто змінити міністерство.
Дивися повний текст Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік (інфографіка)
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R2
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:22
так ось ти яке -найуспішніше міністерство
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ruslan42212
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:38
Почуваються, напевно, весело та спортивно.
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Odessit-investor
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:43
А чому у слуг зарплатня у сотні разів більша ніж у тих,кому вони служать???
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sena_2008atp
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:55
ничего не меняется на проклятом месте.
одни удаки сменили других.
а оплачиваем мы с вами.
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Tabak
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:31
Аж душа радуется что мы Эвропу нагоняем хоть где-то. Правда потом...
Дефицит бюджета Украины составил 78,050 миллиарда гривень, что на 32% выше, чем годом ранее.https://news.finance.ua/ru/news/-/46417 ... od-na-tret
Но то побочный эффект развития или деградации...
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tigr-uu
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:00
1) Заступники міністра отримують більше самого міністра, якось дивно? 2) Тепер ясно чому міністерка освіти і науки плакалась про 36 тисяч грн зарплати - звісно мало порівняно із заступниками, водночас звісно багато порівняно із пересічним громадянином( Ясно, що бардак продовжується, нажаль.
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777serg87
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:05
777serg87 написав:1) Заступники міністра отримують більше самого міністра, якось дивно? 2) Тепер ясно чому міністерка освіти і науки плакалась про 36 тисяч грн зарплати - звісно мало порівняно із заступниками, водночас звісно багато порівняно із пересічним громадянином( Ясно, що бардак продовжується, нажаль.
Там все просто, во избежании резонанса часть министерских доходов －премии - провели через замов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:49
Паскудно то, что им пофиг на наше мнение.
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p_a_l
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:50
Интересно а членорукий знает?
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