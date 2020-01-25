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Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:55
И, как всегда, мастерство заголовка. Всего-то из словосочетания "единицы чиновников" первое слово выкинули, как не имеющее особенного значения.
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moveton
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