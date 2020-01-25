Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...

Додано: Сер 29 січ, 2020 09:57

Хоть форум и финансовый, никто не хочет изучать глубину проблемы.

В бедной стране, погрязшей в долгах, откуда взялись эти деньги на большие зарплаты, и премии? Какие налоги с этих зарплат заплатили? Почему никого не посадили?