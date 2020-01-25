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Чиновники отримали величезні
зарплати під Новий рік...

Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:55

Re: Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...

И, как всегда, мастерство заголовка. Всего-то из словосочетания "единицы чиновников" первое слово выкинули, как не имеющее особенного значения.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:23

У будь-якій європейській країні різниця в зарплаті 4173 (медсестра...) і 405 тисяч (заступник міністра - тобто майже у 100 разів) є нонсенсом і викликала б мінімум відставку Кабінету Міністрів. В Україні народ стерпить і продовжить тяннути ярмо. Ганьба Уряду.
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:54

  777serg87 написав:У будь-якій європейській країні різниця в зарплаті 4173 (медсестра...) і 405 тисяч (заступник міністра - тобто майже у 100 разів) є нонсенсом і викликала б мінімум відставку Кабінету Міністрів. В Україні народ стерпить і продовжить тяннути ярмо. Ганьба Уряду.

Почему Уряду-то? Заместитель министра "любой европейской страны" (подозреваю, что речь скорее о Германии с Францией, чем о Польше) как раз примерно подобные суммы и получает. Затраты на жизнь в Украине тоже не сказать, чтобы сильно ниже, чем во Франции. Так что у правительства зарплата адекватная даже если 400k грн - это каждый месяц, а не только годовая премия. Вот медсестре, которая согласна тут трудиться за копейки - ей ганьба, да. Пусть переквалифицируется или переезжает в страну, где за ту же работу дадут больше. Дальше или медсёстрам начнут платить больше или выяснится, что эта профессия не нужна, что тоже нормальная эволюция. Правительство честно открыло границы и даже договорилось о безвизе. Чего вам от него ещё надо-то? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 01:15

  moveton написав:
  777serg87 написав:У будь-якій європейській країні різниця в зарплаті 4173 (медсестра...) і 405 тисяч (заступник міністра - тобто майже у 100 разів) є нонсенсом і викликала б мінімум відставку Кабінету Міністрів. В Україні народ стерпить і продовжить тяннути ярмо. Ганьба Уряду.

Почему Уряду-то? Заместитель министра "любой европейской страны" (подозреваю, что речь скорее о Германии с Францией, чем о Польше) как раз примерно подобные суммы и получает. Затраты на жизнь в Украине тоже не сказать, чтобы сильно ниже, чем во Франции. Так что у правительства зарплата адекватная даже если 400k грн - это каждый месяц, а не только годовая премия. Вот медсестре, которая согласна тут трудиться за копейки - ей ганьба, да. Пусть переквалифицируется или переезжает в страну, где за ту же работу дадут больше. Дальше или медсёстрам начнут платить больше или выяснится, что эта профессия не нужна, что тоже нормальная эволюция. Правительство честно открыло границы и даже договорилось о безвизе. Чего вам от него ещё надо-то? ;)

только там ей придется 50% отдать и за левак сразу подзад дадут... а тут медсестры леваком нормально получают, но ноют как и все.
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 01:46

  lestat написав:только там ей придется 50% отдать и за левак сразу подзад дадут... а тут медсестры леваком нормально получают, но ноют как и все.

Зачем же так грубо секреты разглашать? ;) Достаточно отметить, что официально немцы жалуются на острую нехватку младшего медперсонала, а толпы украинских медсестёр хотят получать столько, сколько готовы платить немцы. В том, что эти работники и работодатели не сходятся, виновато, конечно, правительство и если оно себе урежет ЗП, то это сильно поможет делу.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:57

Хоть форум и финансовый, никто не хочет изучать глубину проблемы.
В бедной стране, погрязшей в долгах, откуда взялись эти деньги на большие зарплаты, и премии? Какие налоги с этих зарплат заплатили? Почему никого не посадили?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:08

  moveton написав:Так что у правительства зарплата адекватная даже если 400k грн - это каждый месяц, а не только годовая премия.


Адекватная чему зарплата у министров, адекватная Франции ?
Но у нас страна называется Украина, а тут уже получается неадекватный разрыв со средними зарплатами по стране. Вот пусть попробуют эти соросята малограмотные устроится во Франции на такую зарплату. А здесь и без малограмотных очередь будет на пост министра, пусть и с более адекватной для Украины зарплатой. И министры будут поумнее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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