Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...

Додано: Сер 29 січ, 2020 01:15

moveton написав: 777serg87 написав: У будь-якій європейській країні різниця в зарплаті 4173 (медсестра...) і 405 тисяч (заступник міністра - тобто майже у 100 разів) є нонсенсом і викликала б мінімум відставку Кабінету Міністрів. В Україні народ стерпить і продовжить тяннути ярмо. Ганьба Уряду. У будь-якій європейській країні різниця в зарплаті 4173 (медсестра...) і 405 тисяч (заступник міністра - тобто майже у 100 разів) є нонсенсом і викликала б мінімум відставку Кабінету Міністрів. В Україні народ стерпить і продовжить тяннути ярмо. Ганьба Уряду.

Почему Уряду-то? Заместитель министра "любой европейской страны" (подозреваю, что речь скорее о Германии с Францией, чем о Польше) как раз примерно подобные суммы и получает. Затраты на жизнь в Украине тоже не сказать, чтобы сильно ниже, чем во Франции. Так что у правительства зарплата адекватная даже если 400k грн - это каждый месяц, а не только годовая премия. Вот медсестре, которая согласна тут трудиться за копейки - ей ганьба, да. Пусть переквалифицируется или переезжает в страну, где за ту же работу дадут больше. Дальше или медсёстрам начнут платить больше или выяснится, что эта профессия не нужна, что тоже нормальная эволюция. Правительство честно открыло границы и даже договорилось о безвизе. Чего вам от него ещё надо-то? Почему Уряду-то? Заместитель министра "любой европейской страны" (подозреваю, что речь скорее о Германии с Францией, чем о Польше) как раз примерно подобные суммы и получает. Затраты на жизнь в Украине тоже не сказать, чтобы сильно ниже, чем во Франции. Так что у правительства зарплата адекватная даже если 400k грн - это каждый месяц, а не только годовая премия. Вот медсестре, которая согласна тут трудиться за копейки - ей ганьба, да. Пусть переквалифицируется или переезжает в страну, где за ту же работу дадут больше. Дальше или медсёстрам начнут платить больше или выяснится, что эта профессия не нужна, что тоже нормальная эволюция. Правительство честно открыло границы и даже договорилось о безвизе. Чего вам от него ещё надо-то?

только там ей придется 50% отдать и за левак сразу подзад дадут... а тут медсестры леваком нормально получают, но ноют как и все. только там ей придется 50% отдать и за левак сразу подзад дадут... а тут медсестры леваком нормально получают, но ноют как и все.

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.