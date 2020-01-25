Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...

Додано: Сер 29 січ, 2020 19:29

freeze написав: moveton написав: Видимо, те, кого мы сейчас видим назначенными - это лучшие. Видимо, те, кого мы сейчас видим назначенными - это лучшие.

Вы на полном серьёзе такое пишите ? Или это стёб ?

Лучшая в стране специалист по образованию - соросятница 29 лет, пишущая с с огромным количеством ошибок. И традиционно не замужем и без детей.

Вы на полном серьёзе такое пишите ? Или это стёб ?Лучшая в стране специалист по образованию - соросятница 29 лет, пишущая с с огромным количеством ошибок. И традиционно не замужем и без детей.

freeze написав: Благодаря отсутствию мозга заявляющая, видимо с намёком всем учителям, что на 36 тысяч нельзя прожить с ребёнком в Украине.

Благодаря отсутствию мозга заявляющая, видимо с намёком всем учителям, что на 36 тысяч нельзя прожить с ребёнком в Украине.

freeze написав: Премьер-министр без реального опыта работы, год назад ФОП на едином налоге ))

Это они лучшие ? Смешно Премьер-министр без реального опыта работы, год назад ФОП на едином налоге ))Это они лучшие ? Смешно

wild.tomcat написав: так і тих хто був в період з 10 по 13 вважати кращими . ну не було кращих, потім десь різко зявилися так і тих хто був в період з 10 по 13 вважати кращими. ну не було кращих, потім десь різко зявилися

Рад был бы шутить, но считается, что серьёзно. Впрочем, из этой пачки "грехов" не вижу что мешает быть министром. Напомню, что министр и занятие низовых работников его отрасли - это две большие разницы. Типичный министр обороны вообще не из армии и вряд ли сдаст даже вышагивание по плацу. Но считается, что так лучше всего.Не знаю благодаря чему, но формулировка была существенно иная: "жаловалась, что на 36 тысяч гривен зарплатыне сможет содержать ребенка". Тут не сказано даже, что ребёнка она содержит в Украине, а не во Франции.Странные претензии. Не помню, чтобы статус ФОП запрещал в будущем занимать какие-то должности. И не думаю, что он ухудшает министерские качества. Ценность опыта работы - это уже к его начальнику. Я не знаю какой требуется. Но предполагаю, что если премьер-министром, то брать будет вообще некого. Если по похожему профилю, так народ и нонешнего президента выбрал именно потому, что он от правительства был достаточно далёк. Логично, что и министры назначены по тому же принципу и под лучшим сейчас понимается именно такая характеристика.Да, и их тоже. Что не так? Лучшие в своё время и для условий приёма на свою должность. Естественно, оценочные критерии могут меняться. Жаль, что нам их никто не сообщает, но это при любом приёме на работу тоже обычная практика.