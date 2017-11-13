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Електронні водійські права можна буде використовувати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:54
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України дозволив використовувати додаток держави у смартфоні «ДіЯ» для посвідчення особи під час подорожей літаком чи поїздом.
Дивися повний текст Електронні водійські права можна буде використовувати у поїздах і на внутрішніх авіарейсах
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:54
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