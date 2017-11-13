З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42
Re: Електронні водійські права можна буде використовувати у.
З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:10
Ето договоренность с внешней по отношению к систему сущностью - государством Турецкая республика.
Никакого отношения к теме обсуждения это не имеет как как внутренний паспорт априори не предназначен для использования в качестве загранпаспорта или к примеру залога в пункте проката лежаков на пляже, или как залог того что олень привезёт денег не ремонт машины в которую он въехал. То что по отдельной договоренности бумажный внутренний паспорт или новая ИД-карта так используется - это исключение которое никак не влияет на основные возможности документа.
Я подчеркну ещё раз: как выясняется (я лично не знал) ВУ и раньше было валидным документом для посадки в поезд. Тоесть новость совсем не новость, потому что електронное ВУ и ВУ в виде карты это равнозначные документы как например ВУ в виде карты и ВУ в виде книжечки.
Mind the gap.
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