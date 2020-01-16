Про це пишуть в "Нафтогазі".
Дивися повний текст Залиште собак і хом'яків: \"Нафтогаз\" порадив звернутись за субсидією.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 17:40
Залиште собак і хом'яків: "Нафтогаз" порадив звернутись...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Залиште собак і хом'яків: \"Нафтогаз\" порадив звернутись за субсидією.
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:07
А надо получать субсидии, и в итоге - будут дорогие товары,продукты , услуги.
А субсидии в конечном итоге осядут у олигархов.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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