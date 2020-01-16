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Залиште собак і хом'яків:
"Нафтогаз" порадив звернутись...

Залиште собак і хом'яків: "Нафтогаз" порадив звернутись...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:40

Залиште собак і хом'яків: "Нафтогаз" порадив звернутись...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пишуть в "Нафтогазі".

Дивися повний текст Залиште собак і хом'яків: \"Нафтогаз\" порадив звернутись за субсидією.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:40

Может стоит не ломить цены?
esaul
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:07

Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо.

А надо получать субсидии, и в итоге - будут дорогие товары,продукты , услуги.
А субсидии в конечном итоге осядут у олигархов.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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