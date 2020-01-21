КМДА підписала відповідний меморандум з ізраїльською компанією Lamed.
Дивися повний текст У столиці запустили пілотну версію «розумної» парковки.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:25
У столиці запустили пілотну версію «розумної» парковки
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Дивися повний текст У столиці запустили пілотну версію «розумної» парковки.
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:47
LuckyG
У тебе прикольна кількість відписувань - 777.
Що до "доїти" - то можливо ти і правий, але я сприймаю данну фішку, як наведення контролю за дотриманням правил.
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