В Україні підвищили тарифи на воду

Додано: Сер 05 лют, 2020 17:43

Поднять тариф на воду, что-бы еще грохнуть рейтинг Зеленского. Заплатить за это деньгами из бюджета, т.е. субсидиями. И продавать воду в Крым. Глупее - трудно придумать.