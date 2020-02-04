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В Україні підвищили
тарифи на воду

В Україні підвищили тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:59

  chipmunk написав:Ура! Буде ще менше зубожілих зебілів. чи зекофілів, як їх там правильно ;)

Чтобы правильно сформировать такое утверждение нужно, всего лишь, взять в руки книжку по истории и убедиться, что тупых меньше не становится. Если взять выборы президента 2010 года, когда люди голосовали за изменения и выбрали себе дважды не судимого Овоща. С тех пор процент де*** только вырос ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:08

  detroytred написав:
  Конрад Карлович написав:Все нормально - тариф на воду должен быть высоким - надо приучать экономить

Причиной повышение тарифа поставщик так и указал -- уменьшение объёмов потребления.

То есть от *экономии* платить будешь столько же, только мыться меньше :lol:

делайте как я - мойтесь и брейтесь в спортклубе или на работе :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:10

  mvi написав:
  chipmunk написав:Ура! Буде ще менше зубожілих зебілів. чи зекофілів, як їх там правильно ;)

Чтобы правильно сформировать такое утверждение нужно, всего лишь, взять в руки книжку по истории и убедиться, что тупых меньше не становится. Если взять выборы президента 2010 года, когда люди голосовали за изменения и выбрали себе дважды не судимого Овоща. С тех пор процент де*** только вырос ...

неужели есть кто-то кто разделяет мое наблюдение ! спасибо коллега ! жму руку !
yama
 
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