В Україні підвищили тарифи на воду

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chipmunk написав:Ура! Буде ще менше зубожілих зебілів. чи зекофілів, як їх там правильно
Чтобы правильно сформировать такое утверждение нужно, всего лишь, взять в руки книжку по истории и убедиться, что тупых меньше не становится. Если взять выборы президента 2010 года, когда люди голосовали за изменения и выбрали себе дважды не судимого Овоща. С тех пор процент де*** только вырос ...
chipmunk написав:Ура! Буде ще менше зубожілих зебілів. чи зекофілів, як їх там правильно
Чтобы правильно сформировать такое утверждение нужно, всего лишь, взять в руки книжку по истории и убедиться, что тупых меньше не становится. Если взять выборы президента 2010 года, когда люди голосовали за изменения и выбрали себе дважды не судимого Овоща. С тех пор процент де*** только вырос ...
неужели есть кто-то кто разделяет мое наблюдение ! спасибо коллега ! жму руку !
Это все мелочи... Многие прозреют когда зайдут на свою страничку в Киевтеплоэнерго. Когда увидел свои январьские счета за тепло - прозрел: счета выросли(!) в 1,6-1,8 раза! О каком понижении нам пару недель назад втирали??? Газ подешевел??? Для кого??? Так что на их фоне подорожание воды - копейки!.. :-(