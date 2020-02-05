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В Україні підвищили
тарифи на воду

В Україні підвищили тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:07

хз лет пять не платил... не приходят отключать
lestat
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:12

  lestat написав:хз лет пять не платил... не приходят отключать

Да Вы батенька, при коммунизЬме живёте?
Такого в Украине не видал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:16

зарплаты уменьшить руководству, електроенергией золотой пользуются, 10% на ремонтные работы, значит везде все новое или сильно воровали,
bklochok
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