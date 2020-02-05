В Україні підвищили тарифи на воду

Додано: Чет 06 лют, 2020 17:29

Сравнил цены, после повышения:

Киев вновь оказался "коммунальным заповедником".

И если цены на воду, хоть как-то обосновывают, то разница в ценах на канализацию приводит в ах...... - восторг короче.

Ибо как раз в Киеве самая большая цена,... но маємо,б що маємо.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.