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В Україні підвищили
тарифи на воду

В Україні підвищили тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:55

  Watcher написав:
  lestat написав:лет пять не платил... не приходят отключать


Это в каком городе коммунизм, если не секрет? :-)
Потому как у нас тут были такие товарищи, так к ним очень быстро пришли и по решению суда грозились отобрать квартиру, дали на погашение месяц: человек побежал и быстро все погасил. Долга было кажется 57тысяч. :-)
Я к тому, что вечной шары не будет, увы...

Киев....Если придут то погашу за три года по закону, в остальном идут на***
то же тепло+газ разве что за эл-во раз в год, просто лень этим заниматься
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:59

Раньше аргументировали повышение тем что рос курс доллара, теперь просто подымают тариф ибо апетиты растут в геометрической прогрессии, ведь дети любовницы и внуки уже в Египет и Турцию не хотят им курорты по дороже подавай
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:33

  Goodman написав:
  ruvex написав:Конечно скорректируют, скоро и летом будут насчитывать.


Абонплпта на подходе.Тепловые сети , они же тоже сети. Тоже нужно обслуживать.

За электроэнергию -? Особенно для селян.
За ПО?(Самсунг уже погнал отключать)
А ведь всё, после ухода от "ХР" - перепрописано и "прошито"

За дороги -?
За телевизор?
За воздух?
За осадки?(Чиполлино).
За "Право"?


Это стандартный процесс "Глобализации".
- Так, что кто и кого куда загоняет?
Тенденцию проследите.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:17

Эх, кто бы мне с моих
за январь 2020
водоснабжение - 16,3 грн за куб
водоотвод - 17,49 грн за куб


"повысил" хотя бы как для
КП “Харьковводоканал” – тариф за водоснабжение 12,69 грн за куб, тариф за водоотвод – 7,68 грн за куб.

:?:
(Херсонская обл.)
yanyura
 
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