нарушал я месяц назад по полосе маршрутных.Говорят ДИЯ? давай ты у нас первый,а шо там кьар код? я им говорю кривая та дия-вот только меня пишет,серию ВУ,выдачу,но без фото.Говорят лучше возить доки по старинке.Спросил кабину водия где фото? ВУ 2014-го в цифре морда,подпись.Ответ на почту: вам було відмовлено в наданні послуги Уточнення даних в реєстрі посвідчень водіїв по причині В реєстрі посвідчення водія відсутнє Ваше фото! Запрошуємо Вас в найближчий територіальний сервісний центр МВС для створення цифрового фото та заміни посвідчення водія!. Ви можете повторно замовити послугу у кабінеті водія.Поигрался и снес ту ДИЮ нах с их диджитализацией!
коллеге нравится и пох все))
viewtopic.php?p=4822895#p4822895