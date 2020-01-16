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Як поліцейські перевірятимуть
дані водійських прав "у...

Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:55

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав

  YKK написав:должен требовать предъявления документа, подтверждающего определенное право, а не смартфона.
нарушал я месяц назад по полосе маршрутных.Говорят ДИЯ? давай ты у нас первый,а шо там кьар код? я им говорю кривая та дия-вот только меня пишет,серию ВУ,выдачу,но без фото.Говорят лучше возить доки по старинке.Спросил кабину водия где фото? ВУ 2014-го в цифре морда,подпись.Ответ на почту: вам було відмовлено в наданні послуги Уточнення даних в реєстрі посвідчень водіїв по причині В реєстрі посвідчення водія відсутнє Ваше фото! Запрошуємо Вас в найближчий територіальний сервісний центр МВС для створення цифрового фото та заміни посвідчення водія!. Ви можете повторно замовити послугу у кабінеті водія.Поигрался и снес ту ДИЮ нах с их диджитализацией!

коллеге нравится и пох все))
viewtopic.php?p=4822895#p4822895
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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