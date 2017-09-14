|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:33
Xenon написав:
х... высралось..
❗️рф получила план США из 28 пунктов по Украине, текст у нас есть. Он может лечь в основу урегулирования, – путін.
.
❗️Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана, – путін.
«рф устраивает и текущая динамика на «СВО», ведущая к достижению целей военными средствами».
.
путин: США не обсуждают напрямую с россией мирный план по Украине, поскольку Украина против
Дурня увімкнув. Цей план прийшов до американців від кацапів, вже знайшли там висловлювання які були сформульовані російською, а вже потім переведені на англійську.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:45
unicdima написав:
Дурня увімкнув. Цей план прийшов до американців від кацапів, вже знайшли там висловлювання які були сформульовані російською, а вже потім переведені на англійську.
Да.
Занял красивую позу,типа та пофигу.
И "динамика" -не устраивает. Устраивала бы-никто бы и не разговаривал.
Зеля не подпишет.
Война очень надолго.
"Не думайте о том, чего не произойдет при вашей жизни" (с)
Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:32
1
1
Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:43
А я давно про це казав.
Посилання немає, потягнув з фейсбуку.
WSJ: Путин видит в конце войны риск для своей власти
По данным американской разведки, Кремль не может объяснить россиянам огромные потери и расходы, поэтому старается тянуть войну как можно дольше. Любые переговоры для Путина — риск.
Экономист Андерс Аслунд утверждает, что Россия уже не стремится побеждать. Ей выгодна затяжная война.
Если она закончится, домой вернутся два миллиона ветеранов, включая зеков, мобилизованных ради свободы. И все они спросят одно: ради чего это было? Вразумительного ответа у Кремля нет.
Историк Марк Галеотти добавляет, что Путин застрял между страхом и неопределённостью, а мирные предложения Трампа только сильнее давят на него.
Путин пренебрёг известной мудростью: не начинай войны, если не можешь в ней победить. Кремль может заявить о своей победе, оккупировав тот или иной украинский регион, но этого будет недостаточно.
Так называемые цели «СВО» — «денацификация», демилитаризация и неприсоединение Украины к НАТО попросту невыполнимы. В Кремле не могут этого не понимать.
1
3
Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:49
M-Audio написав:
А я давно про це казав.
Посилання немає, потягнув з фейсбуку.
WSJ: Путин видит в конце войны риск для своей власти
По данным американской разведки, Кремль не может объяснить россиянам огромные потери и расходы, поэтому старается тянуть войну как можно дольше. Любые переговоры для Путина — риск.
Экономист Андерс Аслунд утверждает, что Россия уже не стремится побеждать. Ей выгодна затяжная война.
Если она закончится, домой вернутся два миллиона ветеранов, включая зеков, мобилизованных ради свободы. И все они спросят одно: ради чего это было? Вразумительного ответа у Кремля нет.
Историк Марк Галеотти добавляет, что Путин застрял между страхом и неопределённостью, а мирные предложения Трампа только сильнее давят на него.
Путин пренебрёг известной мудростью: не начинай войны, если не можешь в ней победить. Кремль может заявить о своей победе, оккупировав тот или иной украинский регион, но этого будет недостаточно.
Так называемые цели «СВО» — «денацификация», демилитаризация и неприсоединение Украины к НАТО попросту невыполнимы. В Кремле не могут этого не понимать.
Звідки вернуться 2 млн ветеранів, якщо ЗСРФ стільки не має? Він що "демілітаризує" їх під нуль в мінус?
ШІ:Штатная численность Вооружённых сил Российской Федерации (ВC РФ) установлена в количестве 2 389 130 единиц, из которых 1 500 000 — военнослужащие. Эта цифра была увеличена в сентябре 2025 года указом президента.
Общая штатная численность: 2 389 130 единиц.
Численность военнослужащих: 1 500 000 человек.
Причина увеличения: Указ президента от сентября 2025 года, которым была увеличена штатная численность на 180 000 человек.
Предыдущее увеличение: В декабре 2023 года численность военнослужащих была увеличена до 1,32 миллиона человек.
1
3
