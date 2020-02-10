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649Sasha написав:Ще можна досить просто зробити, додатково в МРЕУ виготовити вкладиш для закордонного користування, вартість декілька гриень і водійські права не потрібно перевипускати на права з терміном дії. Після таких маніпуляцій водійські права зявляються у додатку.