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У «Нафтогазі» пропонують
розділити $2,9 мільярда від...

У «Нафтогазі» пропонують розділити $2,9 мільярда від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:03

У «Нафтогазі» пропонують розділити $2,9 мільярда від...

Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко пропонує керівництву країни розділити доходи від транзиту газу, а також отримані від «Газпрому 2,9 млрд дол. За Стокгольмський арбітраж, включаючи премію самого топ-менеджера, між усіма українцями.

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R2
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А Витренко назначить распорядителем :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:46

Re: что делать с деньгами? не знаем

Обезъяна с гранатой.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:07

Раз не дають Вітренко премію значить все роздати. Якби дали йому премію мовчавби як риба.
649Sasha
 
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