Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 32
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
16%
5
41,50-42,00
47%
15
42,00-42,50
13%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 09:02

Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Ви теж доєдналися до теорії "Київ Фейслеса"?

1 куо - це й близько не київські зп. Київ фейслесса, якщо я правильно розумію ваш сленг - це 4-5 куо та вище

Ні, Київ фейслеса - таксисти, кухарки, електрики - які мають понад 3 кує в місяць.
Ви тільки не забувайте, що це суто ваші фантазії.
І автором терміну доречі був не я
І в оригінальному формулюванні не звучало ні про які "вище 3 куо"
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 09:52

  moveton написав:
  greenozon написав:https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-derzhavnoi-harantii-nadanoi-u-2012-rotsi-dlia-finansuvannia-proektiv-u-sferi-silskoho-hospodarstva-1114

Намана. У государства ведь своих денег нет, поэтому оно не обеднеет. Зато "В Україні скоротилася кількість платників податків" поэтому на лишних полтора лярда добровольно скинутся оставшиеся патриоты, как на госуслугу, которой все воспользовались. (голосом собачки из Star Control 3) "We'll work harder!"

Почекайте, люди виїхали і перестали бути платниками податків, це факт, але вони і не користуються жодними державними послугами - ні дорогами, ні інфрастуктурою, ні медициною ітд. На них держава не витрачає ні копійки.
BIGor
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 01:58

  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114



PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU



прикольно что в последней статье идется о некоем якобы «мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита».
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ
Востаннє редагувалось smdtranz в Пон 15 вер, 2025 10:10, всього редагувалось 2 разів.
smdtranz
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 09:31

  smdtranz написав:
  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114

PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU

прикольно что в последней статье идется о некоем мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита.
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

ось як механізм вкиду працює... 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:03

  Shaman написав:
  smdtranz написав:
  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114

PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU

прикольно что в последней статье идется о некоем мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита.
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

ось як механізм вкиду працює... 8)

Нє только лішь всє способни заглянуть в будущєє.
Статя від 2014р. Який ще вкид. В біографії самого Бровді є інформація і про зернобізнес , і про співпрацю з Китаєм. Те, що він зараз герой, не виключає його можливих злочинів в минулому
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:08

  whois2010 написав:
  Shaman написав:
  smdtranz написав:прикольно что в последней статье идется о некоем мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита.
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

ось як механізм вкиду працює... 8)

Нє только лішь всє способни заглянуть в будущєє.
Статя від 2014р. Який ще вкид. В біографії самого Бровді є інформація і про зернобізнес , і про співпрацю з Китаєм. Те, що він зараз герой, не виключає його можливих злочинів в минулому


та понятно, что журналистский п*деж это одно, а реальность там хз какая. кто украл/не украл и тд пусть разбирается суд.
просто интересно, что мир тесен) вчера ты чиновник/возможно фунт, сегодня вступил в ТрО, а завтра командующий силами БПлА)
smdtranz
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:27

  smdtranz написав:
  whois2010 написав:
  Shaman написав:smdtranz
прикольно что в последней статье идется о некоем мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита.
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

ось як механізм вкиду працює... 8)

Нє только лішь всє способни заглянуть в будущєє.
Статя від 2014р. Який ще вкид. В біографії самого Бровді є інформація і про зернобізнес , і про співпрацю з Китаєм. Те, що він зараз герой, не виключає його можливих злочинів в минулому

та понятно, что журналистский п*деж это одно, а реальность там хз какая. кто украл/не украл и тд пусть разбирается суд.
просто интересно, что мир тесен) вчера ты чиновник/возможно фунт, сегодня вступил в ТрО, а завтра командующий силами БПлА)

але хтось же написав - що вкрав, й це не журналіст... а там вкрав/не вкрав - нехай людина доводить, в головах залишиться вкрав - я ж кажу, саме так працює "чорний піар".

здається, цей кредит часів Яника? нагадаю, тоді не було незалежних шахраїв в держструктурах, все йшло в одну кишеню.
Shaman
